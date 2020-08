Grande Fratello Vip, quando inizia la quinta edizione: c’è la data esatta

Quando inizia la quinta edizione del Grande Fratello Vip? Finalmente c’è la data esatta della prima puntata: ecco quando andrà in onda

Il Grande Fratello è il reality show più longevo della televisione italiana. Il programma va in onda dal 2000 su Canale 5 ed è prodotto dalla Endemol Shine. La trasmissione è basata sul format olandese Big Brother. I protagonisti del reality sono persone sconosciute o semi-sconosciute che condividono la vita quotidiana sotto lo stesso tetto spiati 24 ore su 24 da una serie di telecamere. Il titolo del programma s’ispira all’omonimo personaggio del romanzo 1984 di George Orwell. Il leader dello stato totalitario di Oceania attraverso le telecamere sorveglia costantemente e reprime i suoi cittadini. Dal 2016 va in onda anche l’edizione Vip del reality show. Le prime tre edizioni sono state condotte da Ilary Blasi, mentre la quarta è stata condotta da Alfonso Signorini. Anche la quinta edizione sarà condotta dal direttore del settimanale Chi, che è stato confermato al timone del programma dopo il successo della quarta edizione. Al suo fianco dovrebbero esserci ancora Wanda Nara e Pupo nelle vesti di opinionista. I due, durante la scorsa edizione, ha dimostrato un elevato modello di affiatamento e per questo motivo dovrebbero essere riconfermati dalla rete del Biscione. Chi sarà il prossimo vincitore del reality show più longevo della televisione italiana?

Grande Fratello Vip, quando inizia il reality show: la data esatta

Tutto pronto per la quinta edizione del GF VIP. La produzione è al lavoro per comporre il cast del reality show condotto da Alfonso Signorini. Alcuni nomi sono stati già anticipati dai settimanali e da diverse testate web. Nella casa più spiata d’Italia dovrebbero entrare Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento, ma potrebbe esserci spazio anche per Dayane Mello e Ludovica Pagani. Tra gli uomini, invece, potrebbe fare il suo ingresso nella casa l’ex calciatore Nicola Ventola. Al momento, però, nessuno dei nomi sopra citati è stato ufficializzato dalla produzione del reality show e per questo motivo restano solo indiscrezioni da prendere con le pinze.

Nel frattempo, il sito di Davide Maggio ha annunciato la data ufficiale della messa in onda della prima puntata del reality show. Secondo il portale del giornalista, il programma condotto da Alfonso Signorini dovrebbe iniziare lunedì 14 settembre 2020. Sulla data, però, regna ancora un velo di incertezza. Il settimanale Oggi, infatti, ha dichiarato che l’inizio del reality show potrebbe slittare di una o due settimane. Non ci resta che attendere indicazioni ufficiali da parte della produzione del reality show di Canale 5.