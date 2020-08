Addio a ‘Il Castello delle Cerimonie’: ecco cosa è successo al noto programma in onda su Real Time.

“Il Castello Delle Cerimonie”, precedentemente conosciuto come ‘Il boss delle cerimonie’ è un reality che va in onda su Real Time: matrimoni sfarzosi, battesimi, comunioni, diciottesimi festeggiati in grande nel lussuoso Grand Hotel La Sonrisa situato a Sant’Antonio Abate. Il Castello delle Cerimonie nasce sulle fondamenta di una villa del ‘700 a pochi minuti dal centro di Napoli: ha 50 stanze ed uno stile barocco e veneziano. L’hotel è conosciuto come ‘Il castello’ per via della sua imponenza! E’ uno dei programmi tv che più attira i telespettatori di Real Time. Donna Imma Polese ha preso il posto del padre, Don Antonio: lei è un’ottima cerimoniera ed i suoi eventi sono sempre magnifici e curati nei minimi dettagli. Arriva però una brutta notizia per i fan del reality TV che organizza eventi: ecco cosa è successo.

Il Castello delle Cerimonie: addio per sempre, cos’è successo

Addio a ‘Il castello delle cerimonie’: Real Time avrebbe deciso di non mandare più in onda altre stagioni del noto programma televisivo. Sull’improvvisa interruzione del reality potrebbe aver influito l’emergenza Coronavirus, essendo stati annullati matrimoni, battesimi, comunioni ed essendo tutti obbligati a mantenere il distanziamento sociale. Il Castello Delle Cerimonie continua ad essere, ovviamente, aperto per tutti coloro che vogliono sposarsi o celebrare un evento lì!

Ma sapete quanto costa una notte in camera d’albergo al Grand Hotel La Sonrisa? Attraverso i motori di ricerca o piattaforme di prenotazione per soggiorni, abbiamo scoperto che, in primavera, i prezzi si aggirano intorno ai 70 euro per notte. Potrebbero salire in alta stagione i costi: una cosa però è certa, soggiornare al Castello è sicuramente un’esperienza unica, soprattutto se si è fan del programma.