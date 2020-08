Io e Te, il dramma di Pierluigi Diaco: la confessione choc in diretta

Nel corso della puntata di Io e Te di mercoledì 5 Agosto, Pierluigi Diaco ha raccontato del suo dramma: la confessione choc in diretta.

Continua davvero alla grande l’appuntamento quotidiano con ‘Io e Te’. Terminato il programma di Caterina Balivo, Pierluigi Diaco ha preso le redini di un altro show davvero imperdibile. E che, da circa due anni, sta registrando degli Ascolti più che incredibili. D’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. In più di un’ora e mezza di diretta televisiva, il suo conduttore offre dei momenti . A partire, quindi, dall’interna ‘vis a vis’ con un personaggio televisivo o che, addirittura, ha fatto la storia delle televisione italiana. Fino al momento dedicato alla regina della lirica Katia Ricciarelli e ‘al gossip che fu’ con Santino Fiorillo. Ma non solo. È capitato tante volte che il buon Diaco, nell’ascoltare le storie dei suoi ospiti, si lasciasse andare a delle rivelazioni davvero incredibili riguardanti la sua vita. Lo ha fatto anche nel corso della puntata di Mercoledì 5 Agosto. Quando, durante la chiacchierata con Mariolina Cannuli, ha raccontato del suo vero e proprio dramma.

Pieluigi Diaco, il dramma confessato a Io e Te: le sue parole

Proprio nel corso dell’intervista a Mariolina Cannula nella puntata odierna, Mercoledì 5 Agosto, di Io e Te, Pierluigi Diaco si è lasciato andare ad una vera e propria confessione choc. Molto probabilmente per la prima volta in assoluto, il conduttore del programma di Rai Uno ha rivelato di un dramma vissuto durante la sua infanzia. Ebbene si. Molto probabilmente lo sapevate, ma l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha subito una grave perdita alla sola età di cinque anni. È stato il diretto interessato a rivelare ogni cosa, come dicevamo precedentemente. Quando, parlando con la sua ospite dell’assenza nella sua vita della figura paterna, il buon Diaco ha detto: ‘Anche io non ho avuto il papà. Se ne è andato a cinque anni, morendo’.

Insomma, un vero e proprio dramma, c’è da ammetterlo. Anche perché, parliamoci chiaro, perdere la figura paterna da piccolissima è un dolore che non si supera facilmente.

