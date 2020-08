L’Isola dei Famosi, una ex concorrente finisce nel caos: il duro sfogo

View this post on Instagram

Se pensavate di aver visto tutto dell’ultimo viaggio in Sardegna…vi sbagliavate 🙃 È uscito il primo episodio dell’Astrovan che ci ha accompagnati per la primissima volta in un’altra dimensione! La vanlife condivisa con la persona del cuore può diventare un mix che crea dipendenza! @nickpescetto è solo l’inizio!🖤 Fuori ora su YouTube! Link in bio! 🇬🇧 If you thought you had seen everything from the last trip to Sardinia…you were wrong 🙃 The first episode of Astrovan is OUT, this crazy van took us in another dimension! The vanlife shared with the best person can become an addictive mix! @nickpescetto this is only the beginning! 🖤 Out now on YouTube! Link in bio!