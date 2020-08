La Casa di Carta, sapete quanto guadagnano gli attori? Il Professore è il più pagato; la classifica completa dei cachet.

È una delle serie tv più amate del momento. Parliamo de La Casa di Carta, la seguitissima serie Netflix che narra le vicende de Il Professore e della sua banda. Siamo giunti ormai alla quarta stagione, ma si sta già lavorando per la quinta, che sarà l’ultima. Ma i fan della fortunata serie spagnola si sono spesso chiesti quanto guadagnano gli attori de La Casa de Papel? Ebbene, il sito Money ha pubblicato una lista di quelli che dovrebbero essere i cachet dei protagonisti. Una vera e propria classifica, al cui primo posto c’è proprio Alvaro Morte, il famoso ‘Professore’. Scopriamo insieme le cifre!

La Casa di Carta, sapete quanto guadagnano gli attori? Il Professore è in cima alla classifica

Sono amatissimi, seguitissimi, dei veri e propri idoli per i fan. Parliamo dei protagonisti de La Casa di Carta, la serie tv spagnola che è diventata una delle più seguite di sempre. Un vero e proprio successo, quello ottenuto dal Professore e la sua banda, che tengono incollati allo schermo fan da tutto il mondo. In attesa di scoprire cosa accadrà nell’ultima stagione, siete curiosi di scoprire quanto guadagna ogni singolo attore del vostro telefilm preferito? Ebbene, siete nel posto giusto! Ecco la classifica dei cachet de La Casa di Carta:

Alvaro Morte ( il Professore) , Itziar Ituno Martinez ( Lisbona), Ursula Corbero (Tokyo) Pedro Alonso (Berlino) : 63 mila euro a episodio

, Itziar Ituno Martinez Ursula Corbero Pedro Alonso : 63 mila euro a episodio Darko Peric ( Helsinki) : 55 mila euro a episodio

: 55 mila euro a episodio Alba Fores (Nairobi) , Jamie Lorente (Denver) , Miguel Herran ( Rio), Rodrigo de la Serna (Palermo): 50 mila euro a episodio

, Jamie Lorente , Miguel Herran Rodrigo de la Serna 50 mila euro a episodio Esther Acerbo (Stoccolma): 45 mila euro

45 mila euro Paco Tous ( Mosca) , Enrique Arce (Arturo) , Fernando Soto ( Angel) : 36 mila euro a episodio

, Enrique Arce , Fernando Soto : 36 mila euro a episodio Maria Pedraza ( Alison Parker): 27 mila euro a episodio

27 mila euro a episodio Anna Grass ( Mercedes Colmenar): 23 mila euro a episodio

Eh si, cifre da capogiro, quelle che i protagonisti della serie tv percepirebbero per ogni episodio. In testa alla classifica, come vedere, ci sarebbero proprio Alvaro Morte e altri tre attori che fanno parte dello show sin dalla primissima puntata. Ed ora non ci resta che attendere l’ultimo capitolo di questa fantastica avventura: le riprese della quinta stagione sono partite proprio il 3 agosto: nel cast, anche Miguel Angel Silvestre e Patrick Criado. Pronti per il gran finale? Noi non vediamo l’ora!