Maria De Filippi senza freni su Maurizio Costanzo: “Ha paura…”, ecco la ‘rivelazione’ inaspettata della conduttrice su suo marito.

Maria De Filippi è considerata da tutti una delle regine della televisione italiana. ‘Padrona di casa’ di alcuni dei programmi più importanti di Mediaset, la moglie di Maurizio Costanzo ha sempre affermato di aver imparato tanto da suo marito in ambito lavorativo e che lui è sempre stato un importante punto di riferimento per lei. Sposati dal 1995, i due formano una bellissima coppia, nella vita e nel lavoro. In una recente intervista la De Filippi ha fatto una particolare ‘rivelazione’ su suo marito, svelando una sua grande paura. Parole inaspettate, quelle della conduttrice, che ha raccontato un retroscena sconosciuto sul suo compagno di vita. Siete curiosi di sapere cosa ha detto? Eccovi accontentati!

Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate e apprezzate del mondo dello spettacolo. I suoi programmi sono seguitissimi, da ‘Uomini e Donne’ a ‘Temptation Island’, passando per ‘Amici’ e ‘C’è posta per te’. Sempre pronta a mettersi in gioco in nuove avventure televisive, la conduttrice è una vera e propria stakanovista e lavora tantissimo tutto l’anno, anche coni suggerimenti e l’appoggio di suo marito Maurizio Costanzo, al quale è legatissima. Spesso e volentieri Maria parla del suo matrimonio con Costanzo, raccontando aneddoti e retroscena che riguardano la loro vita quotidiana. In una recente intervista la conduttrice ha rivelato anche un aspetto sconosciuto su Costanzo. La Siete curiosi di sapere di cosa si tratta? Eccovi accontentati! La De Filippi ha raccontato che suo marito ha una particolare ‘paura’: “Ha paura che una serie tv gli crei dipendenza, per questo non vuole vederle”, ha detto.

Si tratta di una ‘paura’ davvero singolare, che porta Costanzo a evitare di guardare le serie tv. Ve la immaginavate una cosa del genere?