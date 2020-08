Michele Morrone dopo essersi scambiato alcuni messaggi con Belen Rodriguez, sembrerebbe avere un’altra bellezza nel suo mirino: è proprio lei.

In questi ultimi giorni, Michele Morrone è stata al centro dell’attenzione di tutti. Non soltanto per il film ‘365’, che, in un batter baleno, si è rivelato un vero e proprio successo, ma anche perché, come raccontato in un nostro recente articolo, sembrava che stesse scambiando dei messaggi con Belen Rodriguez. Dopo l’improvvisa ed inaspettata separazione da Stefano De Martino e dopo la fine della sua storia con Gianmaria Antinolfi, stando a quanto si è appreso nei giorni scorsi dal settimanale ‘Chi’, sembrava proprio che tra l’ex concorrente di Ballando con le Stelle e la showgirl argentina ci fosse qualcosa sotto. Addirittura, si vociferava che i due avessero organizzato un weekend romantico lontani dagli occhi indiscreti di tutti. Ecco, ma è davvero così? Ovviamente, non lo sappiamo con certezza. Fatto sta che, nel recente numero del giornale diretto da Alfonso Signorini, sembrerebbe che l’attore abbia ‘dimenticato’ la showgirl argentina. Ed abbia rivolto le sue attenzioni ad un’altra showgirl italiana. Di chi parliamo? Diamoci uno sguardo insieme.

Michele Morrone, dopo Belen Rodriguez ‘un’altra bellezza nel suo mirino’: di chi si tratta

Dopo Belen Rodriguez, stando a quanto si apprende dal settimanale ‘Chi’, sembrerebbe che Michele Morrone stia rivolgendo le sue attenzione ad un’altra donna. Non sappiamo cosa stia realmente accadendo, sia chiaro. Fatto sta che, da come riportato dal giornale diretto di Alfonso Signorini, sembrerebbe proprio che l’attore di ‘365’ ‘un’altra bellezza nel suo mirino’. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Diamoci uno sguardo insieme.

Ebbene si. Si tratta proprio di Cristina Buccino. Stando a quanto si apprende dal settimanale ‘Chi’, sembrerebbe che Michele Morrone ha inondato di messaggi da playboy in cerca di conquiste l’influencer’. Ecco, ma sapete qual è stata la reazione della bella calabrese a queste avances? ‘Due di picche’, o, perlomeno, è questo che ha riportato il settimanale. Ci saranno ulteriori svolgimenti? Non lo sappiamo. Ovviamente, come al nostro solito, vi aggiorneremo su ogni cosa.

Cristina Buccino è da poco single

D’altra parte, come raccontato in un nostro recente articolo, sembrerebbe che Cristina Buccino sia, da pochissime settimane, single. Seppure la relazione non sia stata mai confermata o smentita dai diretti interessati, sembrerebbe che, per diversi mesi, l’ex naufraga de l’Isola dei Famosi sia stata la compagna di Andrea Iannone. Terminata la relazione con Giulia De Lellis, sembra proprio che l’ex pilota abbia ritrovato il sorriso accanto alla modella calabrese. Purtroppo, però, le cose tra di loro non sono affatto bene. Sarà per questo che la Buccino ha rifiutato le avacens di Morrone?

