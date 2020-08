Perché dormire nudi fa bene alla coppia: il motivo che non ti aspetti rivelato da uno studio britannico.

I rapporti di coppia, si sa, non sono sempre facili da gestire. L’obiettivo di tutte le coppie è quello di riuscire a costruire una storia solida e duratura nel tempo. Ma come fare? Non ci sono regole precise da seguire, questo è chiaro: ogni rapporto a due ha le sue dinamiche interne. Ma forse non tutti sanno che esistono alcuni preziosi consigli che, se seguiti alla lettera, possono fare davvero del bene alla coppia. In tutto il mondo, giorno dopo giorno, vengono condotti numerosi studi sull’argomento ed è stato proprio un recente studio britannico di Cotton Usa, riportato dal Daily Mail, a rivelare quale sarebbe il segreto principale per raggiungere la felicità coniugale. Non ci credereste mai, ma vi basterà semplicemente dormire nudi! Scopriamo tutti i dettagli di questo interessante studio.

Perché dormire nudi fa bene alla coppia: il motivo che non ti aspetti è stato rivelato da uno studio britannico

Tu e il tuo partner volete essere felici per sempre? Non vi resta altro che togliere tutti i vestiti prima di mettervi a letto! È questo il consiglio dello studio condotto da Cotton Usa e riportato dal Daily Mail. Uno studio che dimostra come dormire nudi sia un vero e proprio toccasana per la felicità di coppia. Ma come si è giunti a questa conclusione? Per svolgere lo studio, sono state intervistate circa mille coppia, alle quali sono state poste due domande: cosa indossavano per dormire e se considerassero la loro relazione ‘felice’. Ebbene, ne è risultato che tra le coppie che si definivano felici, ben il 57% dorme completamente senza vestiti. Ma qual è il vero motivo per il quale dormire nudi unirebbe le coppie? Secondo lo studio, dormire nudi favorisce la vicinanza dei corpi: coccole e abbracci saranno sempre più frequenti. Soprattutto per i più freddolosi, che potranno cercare calore tra le braccia dell’altro: nel frattempo, il vostro corpo produrrà endorfine e dopamina.

Insomma, secondo questo studio, basta davvero poco per raggiungere la vera felicità di coppia tanto desiderata. E voi, proverete a seguire il consiglio e a lanciare via tutti i vestiti prima di andare a letto o siete troppo affezionati al vostro pigiama?