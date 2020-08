Riccardo Scamarcio rilascia le prime dichiarazioni da neo papà: “No comment”, il racconto dell’attore divenuto padre per la prima volta

Riccardo Scamarcio dopo la fine della storia con Valeria Golino, ha ritrovato l’amore al fianco della manager Angharad Wood. L’attore ha sofferto moltissimo per la fine della sua storia con la Golino con cui è stato legato sentimentalmente per 12 anni. La Angharad ha 46 anni, ha origini inglesi ed è manager presso la Travistock Wood, società che cura attori e scrittori. Tra i suoi clienti ci sono nomi davvero importanti, come: Dustin Offman, Eva Green, Dominic West e Alessandra Mastronardi. Entrambi sono riservatissimi, motivo per cui la notizia della gravidanza della donna è trapelata solo qualche settimana fa. I due sono stati pizzicati dai paparazzi di ‘Diva e Donna’ che li hanno fotografati di ritorno dalla clinica in cui la donna ha dato alla luce la primogenita di Scamarcio. Per la donna questa è la seconda figlia… Dalle foto i due appaiono davvero molto felici ed entusiasti per l’avvenimento, non ci resta che fare loro tantissimi auguri per questo nuovo capitolo della loro vita.

Riccardo Scamarcio, prime dichiarazioni da neo papà: “No comment”

Ovviamente dopo il parto tutti sono diventati curiosissimi su quello che è il nome della bambina e sui dettagli della gravidanza e del parto. Com’è facile immaginare ovviamente visto il riservo che hanno mantenuto per tutta la loro relazione e per la gravidanza, vogliono continuare a mantenere questa linea. Nonostante questo l’attore è stato raggiunto dai microfoni di moltissimi giornalisti durante il ‘Marateale’, rassegna cinematografica estiva di Maratea. Qui l’attore ha parlato principalmente di quelli che sono i suoi progetti lavorativi futuri, ma qualche piccolo commento sulla sua vita privata ovviamente è scappato.

Nonostante l’attore e la manager siano stati pizzicati dai fotografi di ‘Diva e Donna’ fuori la clinica in cui è nata la piccola, l’attore non ha voluto divulgare notizie utili. Infatti ai giornalisti ha confermato solamente che la gravidanza è giunta al termine, ma che intende continuare a mantenere il massimo riserbo sulla questione. Alle insistenti domande dei giornalisti l’uomo ha risposto con un gelido: “No comment… Abbiamo scelto il nome, ma non ve lo dico”. Insomma pare proprio che non ci sia dato sapere nulla in più su questo lieto evento che ha investito l’attore.