Rita Ora, costume minuscolo in piscina: si vede ‘troppo’, fan in delirio per gli scatti da capogiro che la cantante ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

Rita Ora è senza alcun dubbio una delle cantanti più amate e apprezzate del momento. Con due dischi all’attivo e numerose collaborazioni con alcuni tra gli artisti più importanti del mondo musicale, è un personaggio davvero amatissimo e ha ottenuto numerosi riscontri in pochi anni, oltre ad essere stata giudice in alcuni importanti programmi musicali, come ‘X Factor’, ‘The Voice Uk’ e ‘America’s Next Top Model’. Oltre che essere apprezzata per il suo talento professionale, Rita è una bellissima donna ed è amata anche per la sua incredibile bellezza. Molto attiva e presente sui social, ha un profilo Instagram che conta oltre 16 milioni di followers e che lei aggiorna costantemente con foto e video che riguardano il suo lavoro e la sua vita privata. Non mancano anche scatti che la ritraggono in tutta la sua bellezza, mettendo in evidenza il suo fisico da urlo e le sue forme esplosive. Proprio com’è successo poco fa, quando la cantante ha postato una serie di foto in cui è in piscina e indossa un costume minuscolo, che ha mandato in delirio i fan: scopriamo insieme le immagini da urlo!

Rita Ora, costume minuscolo in piscina: fan in delirio per gli scatti mozzafiato che la cantante ha pubblicato su Instagram

Rita Ora sa sempre come far impazzire i suoi fan. Oltre a essere amatissima per la sua musica, la cantante è apprezzata anche per la sua incredibile bellezza, che non ha problemi a mostrare anche sui social. Rita, infatti, è molto attiva su Instagram e pubblica diversi momenti del suo lavoro e del suo quotidiano, comprese le vacanze. Poco fa, ad esempio, ha condiviso un post con una serie di foto in cui è seduta sul bordo di una piscina. La cantante indossa un costume color oro particolarmente ‘striminzito’, che a stento riesce a coprire le sue forme. Impossibile, infatti, non far cadere l’occhio sulle sue curve che fuoriescono leggermente dal costume.

Lo scatto ha collezionato in pochissimo tempo migliaia di like e commenti, tutti complimenti da parte di amici e fan, che non hanno potuto fare a meno di complimentarsi con lei per il suo corpo da urlo e la sua incredibile bellezza.