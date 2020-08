Temptation Island, Lorenzo Amoruso svela tutta la verità sul bacio tra Pietro e la tentatrice Beatrice.

Temptation Island si è concluso da qualche giorno, ma i telespettatori continuano a seguire con molto interesse le vicende dei protagonisti di questa edizione. Un’edizione super seguita, che ha ottenuto ascolti record dalla prima all’ultima puntata. E, tra i protagonisti più amati di quest’anno, c’è senza dubbio lui, Lorenzo Amoruso. L’ex calciatore ha partecipato al reality in compagnia della sua fidanzata Manila Nazzaro: la coppia ha fatto sognare i telespettatori, che hanno invaso il web di commenti positivi e messaggi di affetto per loro. E, a pochi giorni dalla fine dell’avventura in tv, Lorenzo si è raccontato a Fanpage.it, parlando della sua storia con la splendida ex Miss Italia, ma non solo: ricordate la ‘misteriosa’ notte in cui Pietro Delle Piane ha baciato la single Beatrice? Ebbene, Lorenzo ha rivelato alcuni dettagli su quel momento. Ecco cosa è accaduto.

Temptation Island, Lorenzo Amoruso svela tutta la verità sulla notte del bacio tra Pietro e la tentatrice

Uno dei momenti shock di questa edizione di Temptation Island è stato, senza dubbio, quello del bacio ( o presunto tale) tra Pietro Delle Piane e la tentatrice Beatrice De Masi. Il fidanzato di Antonella Elia, pensando di aver eluso le telecamere, si è spinto un po’ oltre con la single. Cosa è accaduto davvero nessuno lo sa, poiché, appunto, il posto non era ripreso dalle telecamere. Ma rientrato in camera , Pietro ha confessato a Lorenzo: “l’ho baciata”. È stata questa frase a far infuriare la Elia, delusa dal comportamento del suo compagno. Ma cosa è accaduto davvero quella notte e cosa si sono detti in camera Pietro e Lorenzo? A rivelarlo è stato proprio quest’ultimo, intervistato da Fanpage.it, rivelando che quella sera c’era un clima particolarmente ‘allegro’: “Quando Pietro mi ha detto di averla baciata gli ho risposto “Che ca*** hai fatto”, ma vedevo che lo raccontava come qualcosa a cui lui stesso non credeva tanto”. Amoruso aggiunge che Pietro gli sembrava inebriato, poiché avevano anche bevuto, ma sottolinea che ha avuto ‘fortuna’ poiché la telecamera non ha ripreso: “Ma ci sono i microfoni, infatti cercavo di dirgli di stare zitto e non parlarne perché sarebbe stato peggio. È stata una situazione surreale”. Lorenzo ancora ora non sa se, effettivamente, il bacio c’è stato, poiché in un secondo momento Pietro ha negato: “Mi ha detto di averla baciata ma nessuno di noi ha le prove, forse ci ha marciato per far ingelosire Antonella”. Ma Pietro ha davvero chiesto a Lorenzo di ‘fare la guardia’? La risposta è no, c’è stato un equivoco: “No , io avevo capito che mi stesse chiedendo di fare la guardia, ma quando gliel’ho chiesto mi ha detto che avevo capito male. Mi stava solo chiedendo di controllare che quella fosse una zona d’ombra”.

Insomma, Lorenzo ha chiarito meglio le dinamiche di quella sera, ma il bacio tra la Pietro e la tentatrice resterà ‘avvolto’ nel mistero! E voi, credete alla versione del fidanzato di Antonella Elia?