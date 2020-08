Temptation Island, quando inizia la nuova edizione: la data esatta

Quando inizia la nuova edizione di Temptation Island? Finalmente è stata svelata la data esatta: ecco quando andrà in onda il reality show

Temptation Island è un reality show prodotto da Fascino PGT e Ambra Banijay Italia. Il programma è andato in onda per la prima volta su Canale 5 nel 2005 con la conduzione di Maria De Filippi e con il titolo Vero amore. Dal 2014, invece, ha indossato la veste che tutti conosciamo. Il reality show, condotto da Filippo Bisciglia, è basato sul programma televisivo olandese Blind Vertrouwen (tradotto come Fede Cieca), creato da Endemol, ed è stato adattato da diversi paesi. La sigla del programma è la canzone Love the Way You Lie di Eminem e Rihanna. La trasmissione racconta la storia, gli avvenimenti, i sentimenti e il destino di sei coppie recluse per ventuno giorni in un villaggio. Le coppie, sistemate in gruppi separati, vengono tentate rispettivamente da dodici donne e dodici uomini single. Al termine dei 21 giorni, le coppie devono decidere se continuare o interrompere la loro storia d’amore. Il programma ha avuto un enorme sul successo sui canali Mediaset, tanto che dal 18 settembre 2018 va in onda la versione VIP del programma, condotta prima da Simona Ventura e poi da Alessia Marcuzzi. Dall’ottava edizione, il reality show ospita sia coppie Vip che coppie Nip.

Temptation Island, quando inizia la nuova stagione del reality show

L’ottava edizione di Temptation Island ha ottenuto un successo enorme. Il reality show conferma di essere la punta di diamante della rete del Biscione. La trasmissione è pronta per tornare in onda con una nuova edizione, condotta questa volta da Alessia Marcuzzi. Anche nella prossima edizione ci saranno sia coppie Vip che coppie Nip, dunque non sarà una nuova edizione del format dedicato alle coppie famose, ma la conduttrice sarà sempre la Marcuzzi. Bisciglia, nel corso dell’ultima puntata dell’ottava edizione del reality show, ha dato appuntamento a settembre per una nuova ed imperdibile edizione del programma prodotto da Fascino. “La fine di un viaggio è solo l’inizio di un altro” ha dichiarato il conduttore romano dando appuntamento a settembre. Adesso, però, possiamo annunciarvi con certezza quando andrà in onda la prima puntata del reality show. Secondo il sito di Davide Maggio, infatti, la trasmissione andrà in onda mercoledì 9 settembre 2020.

Il programma di Alessia Marcuzzi sarà il primo a tornare in onda, seguito a ruota da Tu si que Vales, Live – Non è la D’Urso e soprattutto dal Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, che dovrebbe andare in onda lunedì 14 settembre, salvo cambi dell’ultima ora.