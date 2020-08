Tragico incidente accaduto ieri: l’auto finisce in acqua e il famoso conduttore perde la vita, inutile la corsa contro il tempo dei soccorsi sul posto

Al peggio non c’è mai fine e questo 2020 sembra non volerci proprio regalare una gioia. Da inizio anno ad oggi sono state davvero moltissime le tragedie che abbiamo dovuto affrontare. Non smettono mai di arrivare brutte di notizie, a partire dall’arrivo del Coronavirus che ha stravolto tutta la nostra vita. Oltretutto non dimentichiamoci di tutte le perdite che il mondo dello spettacolo e del cinema hanno vissuto negli ultimi mesi. Un po’ il Covid, un po’ alcuni tragici incidenti, il mondo dello spettacolo e del cinema ha subito delle tragiche perdite e un’altra è arrivata proprio stanotte. Un famoso conduttore della televisione britannica ha perso la vita in un tragico incidente automobilistico. Per l’uomo non c’è stato proprio nulla da fare e la corsa in ospedale è stata del tutto inutile. I soccorsi purtroppo non sono riusciti ad operare in tempo per potergli salvare la vita…

Tragico incidente: l’auto finisce in acqua e il famoso conduttore perde la vita

Come vi dicevamo più su, oggi il mondo della televisione piange la perdita di un altro volto noto. La vittima è l’ex volto di punta dell’emittente televisiva ‘UTV’, Brian Black. Dopo il tragico incidente avvenuto ieri, sono stati allertati immediatamente i soccorsi al porto di Strangford, a Co Down, nell’Irlanda del Nord. Purtroppo la corsa contro il tempo non è servita a nulla e nelle prime ore di oggi, Brian Black è stato estratto dall’acqua e portato in ospedale, dove in seguito è morto. Su internet è possibile vedere le riprese video e le foto che mostrano i momenti del soccorso, con l’auto che viene sollevata su dalle acque del porto. Un vero e tragico incidente di cui ora però non se ne cosce ancora la dinamica.

I am devastated to learn of the tragic death of my former UTV colleague Brian Black.May he rest in peace. — Gerry Kelly (@GerryKellyShow) August 4, 2020

Moltissimi colleghi e fan hanno deciso di esprimere il proprio rammarico attraverso i social per l’accaduto e nel frattempo però continuano le ricerche di altre vittime. In particolare un portavoce della polizia aveva precedentemente detto al Belfast Telegraph: “Abbiamo recuperato una vittima dall’acqua che è stata successivamente trasferita in ospedale. Sono in corso le ricerche per garantire che non siano coinvolte altre vittime”. Quindi si attendono ulteriori notizie in merito alla vicenda che ha coinvolto il conduttore…