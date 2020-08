Aurora Tropea del Trono Over di Uomini e Donne è stata truffata da un Cavaliere: la Dama l’ha accusato di essere un delinquente, ecco cosa è accaduto

I protagonisti di Uomini e Donne non smettono mai di stupirci: quest’anno in particolare ha lasciato tanti colpi di scena al pubblico del noto dating show in onda su Canale 5. Adesso non parliamo dei principali volti del Trono Over ovvero Gemma Galgani e Nicola Vivarelli che hanno fatto chiacchierare davvero tanto nell’ultima parte della stagione, ma di Aurora Tropea. La ricorderanno certamente tutti: si tratta di una delle dame del Trono Over. La romana gestisce una boutique a Roma e, grazie al programma, ha conosciuto ed ha stretto un meraviglioso rapporto con Veronica Ursida. Insieme alle altre donne del programma sono diventate i volti principali del Trono di Uomini e Donne. Aurora è stata vittima di una spiacevole disavventura che ha raccontato nelle sue Instagram stories: ha rivelato di esser stata truffata da uno dei suoi Cavalieri. Il colpevole è Giordano Martelli che si è presentato da lei con la scusa di avere problemi di tipo finanziario: le ha chiesto un prestito, ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, Aurora Tropea truffata dal Cavaliere: “Delinquente”

“Si è presentato al negozio con i bambini, perché è anche un padre di famiglia, dicendomi che era il compleanno della bambina e che non aveva nemmeno i soldi per farle il regalo. Io naturalmente da persona perbene e buona, faccio tanto volontariato, glieli ho dati veramente di cuore questi cento euro” racconta Aurora Tropea. Giordano Martelli si è rivolto a lei giustificandosi di avere problemi di tipo finanziario. Subito dopo aver ricevuto i soldi, alle richieste di restituzione da parte di Aurora, il Cavaliere di Uomini e Donne è sparito. Martelli l’avrebbe così bloccata sui social: Aurora è sbottata di fronte questo gesto definendo l’uomo ‘un delinquente’. La Dama del Trono Over sta ricevendo molte critiche in questi giorni e nelle sue IG story si è difesa: “Che ne sapete quello che io ho passato in due mesi? Sono state derisa e umiliata, presa in giro solo per averci messo il cuore. Continuerò a denunciare i soprusi, la gente che se ne approfitta delle persone buone, io continuerò a camminare a testa alta. E a sorridere, perché a me il sorriso non lo toglie nessuno“.