Ciro e Jessica Immobile si godono le vacanze estive su uno yacht pazzesco: le immagini pubblicate su Instagram hanno lasciato i fan del calciatore a bocca aperta!

Questo è stato un anno fortunato per Ciro Immobile: il bomber grazie ai suoi piedi d’oro ha vinto la classifica dei capocannonieri della Serie A ma non solo. Si è aggiudicato la Scarpa D’Oro! Il calciatore campano con i suoi 36 goal ha superato il campione, Cristiano Ronaldo, ed eguagliato il record di Gonzalo Higuain: mancava un solo goal per superare l’argentino! Dopo la stagione trionfante ora è tempo di relax: Ciro insieme alla sua famiglia composta dalla bellissima moglie Jessica, le due meravigliose bimbe e l’ultimo arrivato, Mattia, si stanno godendo le meritate vacanze in Costiera Amalfitana. Il soggiorno non è su terra ferma: lo yatch di Immobile ha lasciato i milioni di fan senza parole! La moglie ha pubblicato diverse Instagram story in cui mostra tutta la barca: gli interni sono davvero da sogno, date un’occhiata!

Jessica e Ciro Immobile, lo yacht è pazzesco: su Instagram le immagini che lasciano a bocca aperta

Nelle Instagram story di Jessica Malena ci sono delle immagini che hanno lasciato i milioni di fan della famiglia Immobile a bocca aperta! Re Ciro, come lo hanno soprannominato i tifosi della Lazio, con il piccolo Mattia e le sue tre donne si stanno godendo il relax meritato su uno yatch pazzesco: gli interni sono davvero da paura per non parlare della parte di sopra. Una piccola vasca, divanetti ed un mega luogo dove stendersi, rilassarsi e prendere il sole di color blu rendono gli esterni davvero stupendi.

All’interno si nota un enorme tavolo, una finestra che dà sul mare: la barca è davvero grande e tutti sono rimasti davvero stupiti. La vacanza di Immobile e la sua famiglia è davvero da sogno!