Alicia Kirgan Vite al Limite oggi: ha perso più di 100 chili e oggi è irriconoscibile

Che fine ha fatto Alicia Kirgan di Vite al Limite oggi? Come è diventata la paziente del Dottor Nowzaradan?

Il programma Vite al Limite non racconta solo storie tragiche o di insuccesso. Capita anche molto spesso di trovare storie come quella di Alicia Kirgan che raccontano un trionfo. Il viaggio per perdere peso in questo caso è andato per il meglio e guardando alle foto di Alicia oggi ci rendiamo conto di come sia cambiata in meglio al punto tale da non riconoscerla quasi più! Alicia oggi è diventata un’altra donna. In forma, dimagrita e molto più sicura di se stessa come vediamo dalle foto pubblicate sui social. Ma scopriamo insieme il suo viaggio a Vite al Limite e il percorso di dimagrimento effettuato con il Dottor Nowzaradan.

La storia di Alicia

Quando è arrivata nel programma Vite al Limite, Alicia Kirgan pesava 282 chili e temeva che la sua dipendenza dal cibo, prima o poi, l’avrebbe uccisa, non permettendogli di sposare il suo fidanzato Tim o di veder crescere le sue nipotine. Il compagno, anche lui in un primo momento addicted al junk food poi è riuscito a tirarsene fuori e si lamentava proprio che Alicia non riusciva e non voleva far altro che mangiare davanti alla televisione.

Il motivo per cui Alicia ha iniziato a mangiare in modo spasmodico sono tutti legati ad un’infanzia traumatica. Il padre aveva dei problemi di dipendenza dall’alcool, la madre lavorava tutto il giorno e la ragazza per trovare un po’ di conforto e felicità si è rivolta al cibo. Alla fine però è arrivata la decisione giusta, Alicia si è rivolta al Dottor Nowzaradan e ha iniziato a perdere peso, prima con una dieta ferrea, poi con un intervento di bypass gastrico.

Come sta oggi Alicia di Vite al Limite?

Oggi Alicia è completamente cambiata e come dimostra il suo profilo Facebook, i progressi nel suo percorso di dimagrimento sono notevoli. Oggi Alicia e Tim sono ancora insieme e sembrano essere più innamorati di prima!