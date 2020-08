Barbara D’Urso ha aggiornato il suo profilo Instagram con un post che sta facendo rivoltare il web: gli haters hanno notato ‘un dettaglio particolare’, ecco cosa succede.

Ci ha tenuto compagnia con le sue trasmissioni durante tutto l’inverno, ora Barbara D’Urso si sta godendo un po’ di meritato relax. Sul suo profilo Instagram aggiorna costantemente i suoi milioni di followers con scatti e stories in cui svela tutte le sue attività, i suoi gusti ed i suoi umori. Una fotografia vicino alla piscina, con un panorama mozzafiato, ha lasciato tutti senza parole: la conduttrice è davvero uno schianto. Per mantenersi in forma ieri ha deciso di fare jogging: ha scattato una fotografia mentre corre, in tenuta sportiva, e l’ha pubblicata proprio nelle ultime ore. Qualcosa non è andato giù però ai suoi followers: tutti hanno notato un dettaglio e qualcuno ha avuto da ridire. Ecco cosa succede.

Barbara D’Urso, il post scatena i fan: tutti hanno notato un ‘dettaglio’

“Mai fermarsi” scrive Barbara D’Urso come didascalia ad un post in cui si mostra mentre fa attività fisica. La famosissima conduttrice televisiva è in tenuta sportiva ed è intenta a correre quando è stata immortalata: tutti i suoi follower però hanno notato un ‘particolare’. Sono troppi i commenti negativi di hater che spuntano sotto la fotografia di Barbara D’Urso: alcuni utenti credono che in realtà lei non stia correndo. “Ma corri stando ferma?” è il pensiero di alcune persone su Instagram. Seguono a questi altri commenti negativi davvero immotivati. Gli haters purtroppo sono sempre pronti a sparare commenti negativi, ma la famosa ‘Carmelita’ non si lascia condizioanere e continua dritta per la sua strada. Tantissimi infatti gli amanti della D’Urso che le scrivono: “Grande Barbara non dare retta a quello che scrivono… Tutta invidia”, “Bellissima barbara ci vorrei arrivare io alla tua età così bella ed in forma”.