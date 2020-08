Avete mai visto la mamma di Benedetta Parodi? Pochissime ore fa, è spuntato lo scatto inedito sul canale Instagram della conduttrice.

Per tutti gli amanti della cucina, Benedetta Parodi, senza alcun dubbio, è una vera e propria celebrità. Colonna portante di numerosi programmi televisivi di successo, l’ex conduttrice di ‘Cotto e Mangiato’ decanta di un seguito social davvero assoluto. È proprio sul suo canale Instagram, infatti, che, oltre a vantare di un numero followers più che smisurato, la moglie di Fabio Caressa è solita intrattenere il suo pubblico con degli scatti fotografici davvero fantastici. Non si tratta soltanto di piatti cucinati dalle sue mani, sia chiaro. Ma anche di veri e propri ritratti che riguardano la sua vita privata. Ad esempio, pochissime ore fa, la Parodi non ha potuto fare a meno di condividere un delizioso scatto in compagnia della sua mamma. Ecco, ma voi l’avete mai vista? No? Tranquilli, ci pensiamo noi! Ecco soltanto per voi lo scatto social condiviso qualche ora fa.

Benedetta Parodi, avete mai visto la sua mamma? Spunta lo scatto social

Proprio in occasione del compleanno della sua dolce mamma, Benedetta Parodi non ha potuto fare a meno di mostrare uno scatto in sua compagnia. Sappiamo benissimo che, già in diverse occasioni, la conduttrice televisiva di numerosi programma culinari di successo ha voluto condividere qualche parte in più della sua vita. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, non ha potuto fare a meno di mostrare la madre. Ecco, ma voi l’avete mai vista? Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Uno scatto molto semplice, c’è da ammetterlo. Ma che, da come si può chiaramente vedere dal post riproposto in alto, racchiude perfettamente l’immenso legame che c’è tra le due donne. Anche perché, parliamoci chiaro, tra mamma e figlia ci sarà sempre un rapporto più che speciale. Ed è proprio per questo motivo che, in occasione del suo compleanno, Benedetta Parodi ha voluto rivolgerle delle parole davvero da brividi.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui