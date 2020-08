Carolyn Smith, brutto incidente: “Sono piena di lividi”

Brutto incidente in casa per Carolyn Smith, la donna racconta su Instagram: “Sono piena di lividi”, ecco cos’è successo al giudice di Ballando con le Stelle

Carolyn Smith è una coreografa nata a Glasgow il 16 novembre del 1960. In Italia è divenuta famosa nelle vesti di giudice di Ballando con le Stelle, talent show in onda in prima serata su Rai Uno e condotto da Milly Carlucci. Carolyn ricopre questo ruolo dal 2007 ed è divenuta ormai un vero e proprio volto del programma di Rai Uno. Nel novembre 2015 ha dichiarato di avere un tumore maligno al seno. Dopo una fase di remissione, ha rivelato pubblicamente di essere in trattamento per una recidiva. In seguito a questi eventi personali, la Smith è divenuta testimonial dell’AIRC e si è spesa pubblicamente in campagne di sensibilizzazione sul tema, rivolgendosi alle donne malate e invitandole a non mollare. Nel 2017 ha pubblicato il libro “Ho ballato con uno sconosciuto”.

Carolyn Smith, brutto incidente: cos’è successo

Brutto incidente casalingo per la Smith: Carolyn ha raccontato sui social di essere caduta per le scale. Il giudice di Ballando con le Stelle ha pubblicato un video molto lungo su Instagram, in cui ha raccontato: “Per fare una cosa veloce sono cascata giù dalle scale. È una cosa buffa, perchè faccio le cose lente e qualsiasi persona si trova in casa dico di non correre perchè si può scivolare“. La Smith ha dichiarato di essere piena di botte e lividi: “C’è una buona notizia e una cattiva notizia. La buona è che non mi sono fatta molto male. Quella cattiva è che ho fatto stretching su una parte del corpo che non dovevo “.

Un brutto colpo per la Smith, che ovviamente ha affrontato anche questa con il sorriso. Carolyn è un vero e proprio esempio per tutte le donne.