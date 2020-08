Claudia Gerini in costume di pizzo nero in sella ad un’Harley Davidson: fan in delirio

Claudia Gerini in costume di organza nero in sella ad un’Harley Davidson fa impazzire i fan su Instagram.

Claudia Gerini è un’attrice italiana bellissima. Anno dopo anno, nonostante la donna, come tutti, avanzi con l’età, rimane di una bellezza devastante e le ultime foto pubblicate su Instagram lo confermano. Claudia si è ritratta infatti a bordo di una motocicletta Harley Davidson con indosso un costume intero, ma fatto di organza nero, che lascia poco spazio all’immaginazione.

Le foto di Claudia Gerini in sella alla moto

Claudia Gerini con queste foto ha scatenato la gioia dei fan che hanno riempito il post di like e commenti positivi. Del resto le immagini hanno scaldato la già bollente estate italiana e lei stessa ha dichiarato: “E poi ad un certo punto… una Harley mi ha rubato il cuore…. e ho perso un po’ la testa…..Un giorno di fine luglio in cima ad un promontorio nel sud della Sardegna… intorno a me solo cielo e mare”. Le foto esprimono sensualità, ma anche molta libertà e voglia di partire per un viaggio on the road!

Sembra essere un periodo molto felice per la Gerini che, negli anni ha ottenuto un grandissimo successo ricoprendo importanti ruoli in film e serie tv di successo (non possiamo non ricordare Viaggi di nozze e Sono pazzo di Iris Blond). Ma non solo carriera, ora nel cuore di Claudia sembra che ci sia un uomo, Simon Clementi. Stanno insieme ormai da qualche anno e i due sembrano proprio innamoratissimi. Lui è un imprenditore che è sempre stato lontano dalla luce dei riflettori, è proprietario di un bar a Ponte Milvio, di un hotel a Trevignano Romano ed è il creatore di un portale che consente la prenotazione in alberghi e simili.

Sappiamo che ha un matrimonio alle spalle e una figlia, ma ora che è fidanzato con Claudia sembra felice come noi mai. Che sia lui l’autore di queste foto da capogiro pubblicate sui social?