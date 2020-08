Deianira Marzano, brutto incidente in casa: ferite su tutto il corpo

Brutto incidente casalingo per Deianira Marzano, l’opinionista televisiva ha riportato ferite su tutto il corpo: ecco cos’è successo

Deianira Marzano è divenuta famosa sui social newtork per le sue segnalazioni sui personaggi famosi. Grazie alla popolarità acquisita sui social, la Marzano è approdata presto in televisione, partecipando prima al reality show Saranno isolani, dove però non è riuscita a strappare il pass per L’Isola dei Famosi, e poi come opinionista nei programmi di Barbara D’Urso, in modo particolare Pomeriggio Cinque. La Marzano è molto seguita sui social, in particolare su Instagram, dove il suo account conta quasi 300 mila seguaci. Le sue stories raggiungono spesso picchi di visualizzazioni e le sue segnalazioni, spesso su personaggi che gravitano attorno ai reality show, hanno spesso smascherato numerosi altarini.

Deianira Marzano, brutto incidente in casa: cos’è successo

Deianira è stata protagonista – suo malgrado – nelle ultime ore di un brutto incidente casalingo. La Marzano, dopo essersi curata e soprattutto dopo aver scampato il pericolo, è tornata sui social per raccontare quanto l’era accaduto. L’opinionista televisiva e influencer ha raccontato che, mentre si trovava in Calabria, probabilmente in vacanza, si è rotto il vetro della doccia e si è procurata numerose ferite lungo il corpo. La Marzano è stata trasportata in ospedale da due suoi amici ed ha ricevuto le dovute cure. Deianira ha ringraziato gli infermieri che l’hanno curata e poi ha aggiunto: “Ora che sto bene ve lo posso dire. Ringrazio Dio che sia andato tutto bene“.

Un incidente che poteva costare caro all’amante del gossip, ma fortunatamente è andato tutto bene e oggi la Marzano ha potuto raccontarlo ai suoi seguaci su Instagram. I fan di Deianira si sono ovviamente preoccupati, ma l’influencer adesso sta bene e il peggio sembra essere passato. Auguriamo a Deianira una pronta guarigione!