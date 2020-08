Anche Diletta Leotta scatenata su Tik Tok: pochissime ore fa, la conduttrice sportiva ha condiviso le immagini di un balletto senza freni, che movenze!

Non soltanto su Instagram, dove ne è la regina assoluta, ma sembrerebbe che Diletta Leotta sia sbarcata anche su Tik Tok. Proprio pochissime ore fa, la bellissima conduttrice sportiva di Sky ha voluto condividere con i suoi numerosi sostenitori le immagini di un vero e proprio balletto scatenato in compagnia delle sue amiche di sempre. Terminati i suoi impegni lavoratavi con la Serie A ed in attesa del prossimo campionato, la siciliana ha deciso di concedersi una vacanza più che rilassante. All’insegna del sole, del mare, della spiaggia e di tanto sano divertimento, la Leotta sta vivendo un’estate, seppure insolita data l’assenza di Daniele Scardina, davvero indimenticabile. Perlomeno, è proprio questo che traspare dalle sue recenti Instagram Stories. Una delle ultime, come dicevamo precedentemente, risale a qualche ora fa. Quando, bella più che mai, si è lasciata riprenderei in un balletto da urlo. E che movenze!

Diletta Leotta, che movenze da urlo su Tik Tok: il balletto scatenato

Oltre ad essere una conduttrice perfetta, sembrerebbe che Diletta Leotta abbia anche delle ottime doti da ballerina. Proprio pochissime ore fa, sul suo canale social ufficiale, la bella siciliana ha condiviso un breve filmato che la vede cimentarsi in un balletto davvero da urlo. È in compagnia delle sue amiche di sempre, Diletta. E, data la spensieratezza del momento, non ha potuto fare a meno di cimentarsi anche lei nel mondo di Tik Tok. E così sulle note di una musica latina, la conduttrice sportiva di DAZN si è esibita in una performance davvero pazzesca.

Insomma, sembrerebbe proprio che la bella Diletta Leotta sia una donna dalle mille sorprese. Non soltanto, intenditrice di sport ed abile conduttrice, ma anche una vera e propria danzatrice. Per noi è decisamente approvata, per voi?

Come va con Daniele Scardina?

Soltanto qualche mese fa, il settimanale ‘Nuovo’ aveva lanciato una vera e propria clamorosa indiscrezione: la storia d’amore tra Diletta Leotta e Daniele Scardina sembrerebbe essere giunta al capolinea. Non sappiamo esattamente cosa sia successo, ovviamente. Nessuno è voluto intervenire al riguardo, infatti. Certo, la conduttrice sportiva ha detto qualche cosa in più rispetto al totale silenzio del pugile, ma non è si sia sbottonata più di tanto. Fatto sta che, come raccontato anche in un nostro recente articolo, i due sembrerebbero essere molto lontani anche fisicamente. Al momento, infatti, i due stanno trascorrendo le vacanze separate. Cosa succederà a settembre? Non ci resta che aspettare. Ed, ovviamente, attendere le loro parole.

