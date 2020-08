Elettra Lamborghini, regalo ‘indecente’ ai fan: di cosa si tratta

Elettra Lamborghini pensa di fare un regalo ‘indecente’ ai suo fan per festeggiare uno straordinario traguardo: ecco di che cosa si tratta

Elettra Lamborghini è la figlia di Luisa Peterlongo e Tonino Lamborghini, nonché nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima azienda. La ragazza ha deciso di lanciarsi nel mondo della musica e della televisione, raggiungendo il successo nel 2016, quando ha partecipato al reality show Super Shore. L’anno dopo, invece, ha partecipato a Riccanza ed ha postato per Playboy. Nel 2017 ha partecipato al Gran Hermano e ancora a Geordie Shore. Nel febbraio del 2018, invece, arriva il successo nella musica grazie al singolo Pem Pem, certificato con due dischi di platino. In seguito ha condotto Ex on the beach su Mtv ed ha ricoperto il ruolo di giudice nel talent show The Voice of Italy, in onda su Rai Due e condotto da Simona Ventura. Quest’anno ha partecipato alla settantesima edizione del Festival di Sanremo con il brano Musica (e il resto scompare). L’esperienza sanremese non è stata entusiasmante, ma il brano ha avuto un buon riscontro sulle piattaforme musicali.

Elettra Lamborghini, regalo ‘indecente’ ai fan

La Lamborghini è molto seguita sui social network, in particolare su Instagram. Proprio oggi, sul popolare social network, ha tagliato il traguardo dei sei milioni di seguaci. Un numero enorme per un’artista emergente come lei. La cantante era felicissima ed ha festeggiato su Instagram con delle stories e con un post: “Grazie per i sei meloni (la Lamborghini ha scherzato con il termine, associando i meloni ai milioni ndr.)”. Tra le stories, invece, la rampolla della ricca famiglia italiana ha annunciato un regalo indecente per i suoi sei milioni di fan. La cantante, infatti, ha esclamato: “Ho deciso che per ringraziarvi dei sei milioni le esco“. La cantante ovviamente era ironica: la Lamborghini, infatti, non ha mantenuto la ‘promessa’, deludendo chi veramente ci aveva creduto.

La nipote di Ferruccio Lamborghini, soprattutto in questo periodo, dovrà cercare di essere ligia. Il matrimonio con il disc jockey Afrojack, infatti, è sempre più vicino. I preparativi per il grande giorno fervono e si può dire che è quasi tutto pronto. La Lamborghini non vede l’ora di sposare l’uomo che ha letteralmente rubato il suo cuore. La loro relazione è stata annunciata il 25 dicembre 2019, quando la Lamborghini ha postato sui social network una foto insieme al musicista olandese. Nello stesso giorno, Nick van de Wall, vero nome di Afrojack, ha chiesto alla compagna di sposarlo.