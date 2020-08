Francesca Cipriani, episodio spiacevole: polizia costretta ad intervenire

Episodio spiacevole per Francesca Cipriani, la polizia è stata costretta ad intervenire mentre era in strada: cos’è successo

Francesca Cipriani è uno dei personaggi più discussi della televisione italiana. La donna, originaria di Popoli, in provincia di Pescara, è divenuta famosa in seguito alla partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello. Un altro reality show che le ha regalato notorietà è La Pupa e il Secchione, dove si è laureata vincitrice in coppia con Federico Bianco. La Cipriani di recente è tornata nel programma nelle vesti di co-conduttrice insieme a Paolo Ruffini. Nel 2018, inoltre, ha partecipato all’Isola dei Famosi, dove si è classificata al quarto posto. Spesso figura anche nei programmi di Barbara D’Urso, dove nell’autunno del 2009 ha ricoperto il ruolo di inviata. La Cipriani è famosa soprattutto per le sue forme abbastanza prosperose. Ha realizzato già tre calendari: il primo nel 2007 per Show Television, il secondo nel 2010 per il programma di Italia 1 Mitici ’80 e il terzo nel 2015 per la rivista Eva Tremila.

Francesca Cipriani, polizia costretta ad intervenire: l’episodio

Le forme della Cipriani fanno girare la testa a molti italiani. Con le sue curve abbastanza prosperose, oltre a divenire famosa in televisione, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha realizzato ben tre calendari. La Cipriani, però, ne ha in cantiere un altro e gli scatti fotografici sono stati realizzati proprio in questi giorni. La conduttrice de La Pupa e il Secchione, al settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti, ha dichiarato di essersi resa protagonista di uno spiacevole episodio. Mentre era sul set fotografico per realizzare gli ultimi scatti per il suo calendario, è intervenuta la polizia, che, secondo quanto raccontato dalla Cipriani, voleva farle una multa. La showgirl, quando sono arrivate le volanti, si trovava sul ciglio di una strada accanto ad una balla di fieno ed era vestita in lingerie. Le pose, probabilmente abbastanza seducenti, hanno infastidito i residenti, che hanno chiesto l’intervento della polizia. La Cipriani, al settimanale di Signoretti, ha dichiarato: “È arrivato un vigile per farmi una multa“. La showgirl ha raccontato di aver fatto capire al vigile che si trattava di lavoro e che non aveva assolutamente intenzione di voler mancare di rispetto nei confronti di qualcuno.

L’opera di convincimento da parte della Cipriani sembrerebbe riuscita. La showgirl, insieme alla troupe, pare abbia scampato la multa. L’episodio, però, avrà sicuramente segnato la showgirl, che in queste settimane è stata protagonista anche di un’altra pagina di gossip. La Cipriani ha infatti cercato di strappare un appuntamento a Can Yaman, ma non c’è riuscita.