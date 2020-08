Georgina Rodriguez, outfit da urlo per la cena con Ronaldo: sapete quanto costa la sua borsa?

Per una piacevolissima cena in compagnia di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez ha sfoggiato una borsa da urlo: sapete il prezzo?

Terminati gli impegni con la Serie A ed, in attesa, di disputare le ultime partite della Champions League, nei giorni scorsi, Cristiano Ronaldo e la sua dolcissima compagna Georgina Rodriguez hanno deciso di dedicarsi un po’ di tempo per loro. Hanno una vita abbastanza movimentata tra figli, lavoro e quant’altro, ed è per questo motivo che, appena possono, cercano di ritagliare qualche momento esclusivamente per la coppia. Lo hanno fatto, come dicevamo precedentemente, nei giorni scorsi. Quando, belli più che mai, hanno trascorso una piacevolissima serata fuori casa. Un’occasione davvero speciale, quindi. E che la Rodriguez ha voluto rendere ancora più importante con un outfit davvero da urlo. Non soltanto un lungo abito verde da una scollatura profonda e uno spacco vertiginoso, ma anche degli accessori incredibili. A partire, quindi, dai gioielli. Fino alla borsa. Ecco, a proposito di questo, sapete quanto le è costata? Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Georgina Rodriguez, outfit da urlo: sapete quanto costa la borsa?

Per una serata più che indimenticabile insieme al suo compagno Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez ha sfoggiato un outift davvero da urlo. Ebbene si. È proprio così. Con indosso un magnifico vestito di colore verde, la bellissima modella ha fatto girare gli occhi a chiunque abbia incrociato il suo cammino. Anche perché, parliamoci chiaro, l’argentina è davvero irresistibile. E, soprattutto, perfetta. Ciascun accessorio, infatti, è letteralmente abbinato all’altro ed, ovviamente, al vestito indossato. A partire, quindi, dai gioielli, perfettamente in tono con il verde dell’abito. Fino alla borsa. Ecco, di che cosa parliamo esattamente? Siete curiosi di saperne di più? Diamoci uno sguardo insieme.

C’è poco da dire, Georgina Rodriguez è davvero incantevole. Lunghi capelli neri sciolti sulle spalle, collo e mani corredate da preziosi gioielli ed, ovviamente, una borsa, mostrata sul tavolo, che chiude alla grande questo outfit da urlo: è proprio così che la compagna di Cristiano Ronaldo ha deciso di mostrarsi per una piacevolissima cena a Portofino. Ecco, ma tralasciando tutto, siete curiosi di conoscere il prezzo della borsa. Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, essa è molto grande e, senza alcun dubbio, molto capiente, ma il prezzo? A quanto pare, si tratterebbe di una versione inedita e, soprattutto, molto ricercata. Ed è per questo motivo che anche il suo prezzo sarebbe davvero da togliere il fiato. Completamente rivestita da pelle di coccodrillo, sembrerebbe che la borsa sfoggiata dalla Rodriguez abbia un costo che si aggirerebbe intorno ai 90 mila dollari.

