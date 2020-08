Grande Fratello Vip 5, colpaccio di Alfonso Signorini: nel cast anche l’amatissimo attore, l’annuncio a sorpresa di Patrizia De Blanck.

Amici del Grande Fratello Vip, la vostra trasmissione preferita sta per tornare in onda! Una nuova, scoppiettante, edizione del reality più spiato della tv, infatti, partirà proprio a settembre. La data della prima puntata sarà, con ogni probabilità, lunedì 14, salvo imprevisti o slittamenti. A condurre anche la quinta edizione dello show sarà Alfonso Signorini, per il secondo anno consecutivo al timone del reality. Un reality che, a quanto pare, anche stavolta vanterà un cast davvero eccezionale. Di probabili concorrenti e indiscrezioni, sul web, ne sono trapelati tanti in questi mesi. Ma un nuovo, clamoroso, annuncio arriva proprio da Patrizia De Blanck, una delle concorrenti della prossima edizione! La De Blanck conferma la sua presenza e anche quella di altri concorrenti, tra cui spicca un famosissimo attore, super amato dalle donne! Scopriamo di più.

“Io so solo Gregoraci, Gabriel Garko e Flavia Vento”. È così che, durante un’intervista live ( potete trovare il video su Isa e Chia, Patrizia De Blanck ‘spoilera’ parte del cast del prossimo Grande Fratello Vip. La contessa lo ha rivelato a sorpresa, a poco più di un mese dall’inizio della quinta edizione del reality show. Al momento, infatti, il cast ufficiale della nuova edizione non è stato ancora svelato e quello della De Blanck è un annuncio assolutamente inedito. Soprattutto per quanto riguarda la presenza di Gabriel Garko, il cui nome non era ancora apparso tra i ‘papabili’, a differenza di Flavia Vento ed Elisabetta Gregoraci. Insomma, non conosciamo ancora tutti i concorrenti della prossima edizione dello show, ma, se il buongiorno si vede dal mattino, ne vedremo delle belle!

Come anticipato, il GF Vip 5 dovrebbe tornare in onda a partire dal 14 settembre: anche stavolta, tornerà la doppia collocazione settimanale, con due puntate, una in onda il lunedì e una il venerdì. A condurre ci sarà Alfonso Signorini, ma ancora top secret per quanto riguarda gli opinionisti ( potrebbe tornare Pupo). Che dire, la porta rossa più famosa della tv è pronta ad aprirsi. Tenetevi forte: il cast del Grande Fratello Vip 5 si preannuncia esplosivo! E voi, chi vorreste vedere nella Casa più spiata della tv?