L’ex gieffina dell’edizione 3 si è fidanzata: le foto sui social parlano chiaro, ecco chi è la dolce metà della bellissima showgirl che ha partecipato al Grande Fratello VIP.

E’ stata una delle protagoniste dell’edizione 3 del Grande Fratello VIP: la sua particolare amicizia con Stefano Sala ha fatto sì che più volte i riflettori fossero puntati su di lei. I due legarono molto all’interno della casa più spiata d’Italia tanto da mettere in crisi la relazione di lui con Dasha Dereviankina. Usciti dal programma la loro fiamma si è affievolita e Stefano è tornato tra le braccia della sua modella e ad oggi sono diventati genitori di Damin. Benedetta Mazza non è diventata famosa grazie al reality: prima di entrare nella casa di Cinecittà, la giovane ha partecipato a Miss Italia, è stata una delle professoresse de L’Eredità ed ha condotto svariati programmi come La TV Ribelle su Rai Gulp e lo Zecchino D’Oro su Rai YoYo. Rimbalza il suo nome in giro sul web perchè a quanto pare ha ritrovato l’amore: il fortunato è un personaggio già noto al gossip italiano perchè è l’ex fidanzato di una famosa cantante italiana. Vi sveliamo tutto…

Grande Fratello VIP, l’ex gieffina ha trovato l’amore: lui è un volto già noto

Non si nascondono più: Benedetta Mazza ed il suo nuovo compagno sono usciti allo scoperto sui social mostrandosi in pose romantiche. Ma chi è lui? Si tratta di Omar Hassan, un personaggio già noto nel mondo del gossip per esser stato il fidanzato di Nina Zilli. La loro storia è durata qualche anno e solo a gennaio ’20 è giunta la notizia della separazione: a distanza di tempo Omar ha ritrovato la felicità al fianco di Benedetta Mazza. Le loro foto sui social dimostrano la loro storia d’amore:

Lui è già noto al mondo del web non solo per esser l’ex compagno della famosa cantante. La sua vita è ricca di successi: è un artista contemporaneo ed è protagonista di magnifiche mostre in giro per il mondo. Sua mamma è italiana mentre suo papà è egiziano: i suoi lineamenti particolari lo rendono davvero un bellissimo uomo. Famosa anche la sua passione per il pugile: ha praticato boxe per 10 anni ma ha dovuto dire addio al ring per un problema di salute.