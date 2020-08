'Io e Te', l'ospite spiazza Pierluigi Diaco: "Tu sei noioso...", cos'è accaduto

‘Io e Te’, un ospite speciale spiazza il conduttore Pierluigi Diaco: “Tu sei noioso…”, cos’è accaduto durante la scorsa puntata e chi era l’ospite

Lo sappiamo molto bene che, nelle ultime settimane, per non dire mesi, il conduttore Rai di ‘Io e Te’, Perluigi Diaco è stato spesso al centro di polemiche e frecciatine social con gli altri colleghi di casa Rai. Non tutti forse sanno che il conduttore ha avuto vari tafferugli con Matano a causa di Lorella Cuccarini e che pare che tra i due non vi sia ancora il sereno. Per non parlare d’altronde delle varie incomprensioni proprio con casa Rai, che nell’ultimo periodo non gli ha reso troppo la vita facile. Non per ultimo il post scritto su Twitter contro proprio la Rai che ad oggi ancora non ha dato conferme o smentite in merito al futuro della sua trasmissione. Nonostante questo il conduttore continua a prendersi cura della sua trasmissione, ospitando personaggi di tutto lustro…

Il conduttore nonostante i battibecchi e le frecciatine, continua a mostrarsi piuttosto insofferente nei confronti della rete televisiva da cui non si sente particolarmente considerato. Eppure con entusiasmo continua a mandare avanti la trasmissione, intervistando ospiti di grande rilievo. C’è da dire oltretutto che l’uomo pare proprio non sapere ancora quale sarà il suo futuro televisivo in Rai. Sul suo futuro infatti aleggia un’ombra di mistero. Non si sa quale potrebbe essere il suo futuro e soprattutto che ne sarà del suo appuntamento quotidiano con ‘Io e Te’. Nel frattempo però pare proprio che una delle sue ospiti abbia avuto qualcosa da ridire. Ieri infatti è stata ospite di Io e Te Mariolina Cannuli, storica annunciatrice Rai e Mediaset. La donna che ha lavorato per tutta la vita in televisione, si è sbottonata su quelli che sono alcuni dettagli della sua carriera.

In particolar modo ha avuto da dire: “Berlusconi mi chiamò per lavorare a Mediaset, ma rimasi in Rai dove avevo un contratto a tempo indeterminato. Lavorai comunque dietro le quinte di Mediaset, insegnando dizione alle giovani annunciatrici e conduttrici, tra cui la veneta Licia Colò… Dirò una parola che in questa trasmissione non si usa… Le lombarde parlavano con la O chiusa. Dissi loro che se non la smettevano veniva loro la bocca a culett*** di gallina“… E poi senza peli sulla lingua ha detto al conduttore: “Adesso devo dire qualcosa che per questa trasmissione che ha un suo aplomb…Tu sei noioso…“