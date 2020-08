Nel corso della puntata di Io e Te di Giovedì 6 Agosto, Rosanna Lambertucci si è lasciata andare ad una rivelazione choc in diretta.

Dopo l’imperdibile puntata con Mariolina Cannuli, l’appuntamento odierno di ‘Io e Te’ è iniziato davvero alla grande. Prima ospite della puntata di Giovedì 6 Agosto è, infatti, la grandissima Rosanna Lambertucci. Che, come tutti gli ospiti precedenti, si è raccontata senza troppi peli sulla lingua al conduttore televisivo. Ad inizio puntata, Pierluigi Diaco ha rivelato di averla ‘corteggiata’ per circa un anno. Ed adesso che è lì, proprio di fronte a lui nello studio di Rai Uno, il giornalista ha detto di esserne davvero contento. D’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Nel corso della sua intervista, la regina della ‘salute e del benessere’, infatti, ha raccontato ogni cosa della sua vita ed, ovviamente, della sua carriera. Pensate, la Lambertucci ha raccontato anche quando, dopo essersi sposata all’età di 19 anni, ha subito ben 5 aborti e la morte della piccola Elisa pochi giorni dopo la sua nascita. Ecco ogni cosa nel minimo dettaglio.

Rosanna Lambertucci, confessione choc a ‘Io e Te’: il dramma dell’aborto

Nel corso della puntata di Giovedì 6 Agosto di ‘Io e Te’, Pierluigi Diaco ha ospitato nel suo studio una grande personalità della televisione italiana: Rosanna Lambertucci. ‘Corteggiata’ da circa un anno dal conduttore del programma di Rai Uno, la conduttrice televisiva si è raccontata a lui senza troppi peli sulla lingua. E, soprattutto, senza troppi giri di parole. E così, oltre a parlare della scomparsa di suo padre all’età di 46 anni in seguito ad un incidente stradale, la conduttrice ha rivelato per quale motivo, anni fa, ha intrapreso la strada della salute. Lei proviene da una famiglia di magistrati e lei stessa, infatti, ha conseguito gli studi in giurisprudenza. Quindi, cosa l’ha spinta ad occuparsi di salute e benessere? Semplice: il percorso di vita! A causa di diversi episodi accaduti sulla sua pelle, è come se il destino avesse scelto per conto suo. E, vi assicuriamo, il percorso di vita della Lambertucci non è stato affatto facile. Anche perché, come dicevamo precedentemente, la conduttrice ha subito ben cinque aborti. E la morte della piccola Elisa pochi giorni dopo la sua nascita.

‘Mi sono sposata molto giovane. E sono stata costretta a visitare spesso gli ospedali come protagonista per motivi di gravidanze che andavano male’, ha iniziato a dire Rosanna Lambertucci a Pierluigi Diaco. Poi, è andato nel dettaglio: ‘Dopo aver perso cinque figli, mi era nata una bella bambina che si chiamava Elisa, ma è morta dopo pochi giorni’. Insomma, una vera e propria rivelazione choc. Che, com’è giusto che sia, avrà lasciato tutti di stucco.

