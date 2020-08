Isabella Ferrari, lo smartworking in abito scollato diventa bollente

Isabella Ferrari incanta Instagram con delle foto da sogno: fan e followers si scatenano.

Che cosa possiamo dire della bellissima Isabella Ferrari? La donna è un’attrice straordinaria con una carriera ricca di successi e una vita a tratti anche complicata. In ogni caso, sui social, specialmente su Instagram, Isabella condivide moltissime foto della sua vita e i fan possono ammirare il suo volto e il suo fisico mozzafiato quando vogliono. Un po’ come è successo con l’ultima foto pubblicata dall’attrice che la ritrae con indosso una sottoveste nera, un bicchiere di vino, un cappello di paglia e un’aria molto rilassata e sensuale.

Isabella Ferrari in vacanza

Isabella Ferrari si è mostrata ai fan in questa veste così sensuale. La foto su Instagram ha ottenuto moltissimi like e una pioggia di commenti positivi. La didascalia accanto allo scatto recita “Smartworking”, ma da come vediamo l’attrice non sembra che stia lavorando, ma che si stia godendo il meritato riposo. La foto però ha conquistato letteralmente i fan che hanno riconosciuto nella donna l’emblema di una persona forte, coraggiosa e super sensuale che non si fa abbattere da nessun tipo di difficoltà. Anche perché la vita per Isabella non è stata facile, anzi. Diverso tempo fa ha svelato che negli ultimi due anni ha dovuto confrontarsi con una brutta malattia, molto rara e di cui non ha voluto svelare il nome.

La malattia di Isabella Ferrari

In un’intervista a Vanity Fair Isabella ha spiegato che un giorno, dal nulla, si è svegliata e non riusciva a muovere più le gambe.

Diagnosi dopo diagnosi, cura dopo cura, alla fine la donna ha scoperto di soffrire di una malattia molto rara e che, anche se ora sta meglio, la sua strada per la guarigione o per tenere il tutto sotto controllo, pare essere ancora molto lunga. Non possiamo che augurarle il meglio, per ora la donna è bellissima così com’è.