Avete mai visto la sorella di Laura Pausini? E’ incredibile la loro somiglianza: date un’occhiata alla fotografia!

Non ha bisogno di troppe presentazioni la famosissima cantante italiana, Laura Pausini. La sua carriera è iniziata nel 1993 al Festival di Sanremo: vinse nella sezione ‘Novità’ con la sua ‘La solitudine’, brano famosissimo ancora oggi. Ha conquistato non solo il mercato nazionale ma anche extra Italia: è diventata una star anche in molti altri paesi dell’Europa, dell’America del Nord e dell’America Latina. Laura è nata in provincia di Ravenna, a Faenza, nel ’74 da papà Fabrizio, un cantante di piano bar, e di mamma Gianna, una maestra d’asilo. La Pausini è la primogenita della coppia: sua sorella si chiama Silvia ed è nata nel ’77. L’avete mai vista? La cantante ha pubblicato un post sui social in cui la mostra insieme a sua figlia: la somiglianza è davvero clamorosa. Date un’occhiata.

Laura Pausini, avete mai visto sua sorella? La somiglianza è sconvolgente

Laura Pausini pochi giorni fa ha aggiornato il suo profilo social con un post davvero commovente ma soprattutto, sconvolgente! Mostra una fotografia di lei insieme ai suoi due nipotini ed un’altra di sua sorella insieme a sua figlia, Paola. “Cecilia e Matteo sono i miei due nipotini. Sono gemelli e quando sono arrivati quasi 10 anni fa ho ricevuto uno dei regali più grandi della mia vita. Quest’anno le nostre vacanze sono finalmente insieme e anche la mia Paola è felice, perché sta con la sua zia adorata, mia sorella Silvia” è la didascalia del post. Queste parole riempiono il cuore! Il fattore sconvolgente riguarda proprio sua sorella e l’incredibile somiglianza: Silvia e Laura Pausini sono davvero due gocce d’acqua! Curiosi di vederla? Eccola qui:

Di lei si conosce poco: è la più piccola della famiglia Pausini, ha due gemelli e non ama le luci dei riflettori. Il suo profilo social è infatti privato.