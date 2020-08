Maja Radanovic Vite al Limite oggi è irriconoscibile: le foto sono sconvolgenti

Maja Radanovic ha lasciato Vite al Limite dopo otto mesi, ma oggi la sua forma fisica è invidiabile.

La storia di Maja a Vite al Limite è piuttosto particolare. La ragazza, obesa, si era rivolta al Dottor Nowzaradan per perdere peso visto che era arrivata a pesare 310 chili. Il suo percorso nello show però non è stato dei migliori, anzi. La Radanovic aveva infatti abbandonato lo show all’ottavo mese, ma questo non è stato sinonimo di aumento di peso, anzi. Pare che oggi Maja stia molto meglio e abbia anche recuperato una forma fisica invidiabile. Ma vediamo qual è stato il suo percorso.

La storia di Maja a Vite al Limite

Abbiamo visto Maja nella settima stagione dello show e a 33 anni aveva sforato la barriera dei 300 chili. Nata da genitori serbi, poi trasferiti in America, i due si sono separati quando Maja aveva 2 anni e si è sentita abbandonata perché la madre doveva lavorare a tempo pieno e così, sentendosi sempre sola, ha iniziato a mangiare per colmare il vuoto. Quando il padre poi scomparve dalla vita della ragazza, il cibo divenne una dipendenza al 100% e a scuola venne persino bullizzata proprio perché era sovrappeso. Dopo la scuola ha iniziato a lavorare in un fast food e l’accesso al cibo spazzatura era così facile che la sua situazione è peggiorata. Quando poi il suo fidanzato storico l’ha lasciata perché non poteva rimanere incinta per via della sua obesità, il problema mai risolto dell’abbandono è tornato a galla con ancora maggior vigore.

Christian lascia maja durante vite al limite

Maja ben presto ha però trovato un nuovo amore Christian, dal quale però era completametne dipendente perché non riusciva nemmeno più ad alzarsi dal letto. Quando ha realizzato che i problemi di mobilità potevano peggiorare ancora ha deciso di iscriversi al programma di Vite al Limite. Purtroppo a metà percorso il suo compagno decise di lasciarla. Maja dimostrò grande forza e continuò il suo percorso ottenendo anche ottimi risultati. Dopo 8 mesi Maja lasciò lo show era abbastanza forte e motivata per proseguire da sola.

Come è diventata oggi Maja?