Manuela Arcuri, lato B da sogno a bordo piscina: lo scatto è da capogiro

Manuela Arcuri a bordo piscina si fa immortalare in una foto da capogiro. Il lato B fa sognare tutti i fan.

“C’è sempre qualcosa di bello che dovrà arrivare, intanto sorridete”. Così Manuela Arcuri accompagna la sua foto da capogiro a bordo piscina su Instagram e i fan sono senza parole per la sua bellezza.

Considerata da sempre una delle donne più belle d’Italia, l’attrice è una icona sensuale e di bellezza nostrana al 100%. che incanta migliaia e migliaia di followers sui social. Mora, formosa e affascinante, ogni foto postata da Manuela sui social fa impazzire i fan che la seguono con ardore. Così l’ultima foto pubblicata su Instagram che la ritrae a bordo piscina scalda notevolmente l’atmosfera!

La vita privata di Manuela Arcuri

Emblema della bellezza italiana, Manuela Arcuri condivide spesso delle foto bellissime di lei in vacanza o in alcuni momenti emozionanti della sua vita. Se la sua carriera è costellata da successi, la ricordiamo in ‘Il peccato e la vergogna, Carabinieri e L’onore e il Rispetto, anche la vita privata le dà molte soddisfazioni oggi. Legata a Giovanni, da cui ha avuto un figlio Mattia, Manuela ha dimenticato completamente la sua storia con Gabriel Garko, una relazione complicata e molto lunga finita senza apparente motivo.

Lo scatto in piscina scalda l’atmosfera

Oggi Manuela si è presa una pausa dal lavoro e sembra che in questa estate 2020 si stia godendo un po’ di meritato riposo. Dalle foto postate su Instagram sembra che stia alternando lunghe gite in barca a riposo e soggiorni in piscina. Proprio qui si è fatta scattare una foto che la ritrae di schiena con il lato B perfetto e un costume leopardato che risalta ancora di più le sue meravigliose forme.

I fan si sono scatenati con commenti e like e come dargli torto visto che Manuela Arcuri è, ancora oggi, di una bellezza devastante?