Mara Venier ne soffre ancora tanto: la conduttrice mostra in anteprima la sua intervista alla rivista Oggi e svela il lutto che più l’addolora.

Mara Venier condivide sempre tutto con i suoi milioni e milioni di fan: la regina della Domenica su Rai Uno sui social è sempre attiva e, soprattutto in questo periodo, sta aggiornando costantemente i suoi follower sulle sue condizioni fisiche. Cosa succede? Proprio negli ultimi giorni è stata vittima di un nuovo incidente domestico: solo pochi giorni fa era tornata a camminare sui suoi piedi senza aiuto di stampelle o altro. Ora si è fatta male al ginocchio dopo esser inciampata su un gradito:per fortuna nulla di rotto, lo ha raccontato incredula nelle ultime ore sul suo profilo social! E’ in uscita il nuovo numero del settimanale Oggi e come tutte le cose che la riguardano, la Venier ha anticipato qualcosina su cosa ci sarà scritto su lei o meglio, cosa lei ha raccontato! La famosissima conduttrice televisiva ha parlato del lutto che l’addolora: ha superato tante paure, tanti traumi…Ecco di che cosa si tratta.

Mara Venier, il lutto che l’addolora: tanta sofferenza per la conduttrice

E’ in uscita, domani 7 agosto precisamente, il nuovo numero di Oggi: il settimanale ha come copertina la splendida Mara Venier, la ‘Zia degli italiani’. La conduttrice tv ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano ed ha sponsorizzato la prima pagina della rivista pubblicandola sul suo account Instagram. “da domani in edicola” scrive. Ma cosa contengono le pagine dedicate a lei? Si legge sotto una sua magnifica foto un virgolettato: “Io non mollo mai. Mi avevano rottamata, ho sofferto per la morte di mia madre, ho avuto terrore del Covid,ho tremato per mio marito e mi sono pure rotta un piede ma…” sono le parole della Venier sulla copertina di ‘Oggi’.

La regina della Domenica fa così i conti con il suo dolore per la morte della mamma Elsa Masci, morta nel 2015: tra loro c’era un rapporto davvero speciale e Mara ha sofferto davvero tantissimi quando la sua mamma è passata a miglior vita. Nell’anniversario della scomparsa, la Venier dedicò uno struggente post alla signora Elsa: una fotografia insieme dimostra il loro magnifico rapporto. Si stringono la mano e si nota la loro somiglianza. “Mi manchi sempre di più” scriveva la Venier.