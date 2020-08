Chi condurrà la prossima edizione di Scherzi A Parte: è arrivato un annuncio a sorpresa: al timone dello show potrebbero esserci proprio loro due!

Scherzi A Parte sta per tornare con una nuova esilarante edizione. La trasmissione partì nel 1992 ed ha avuto subito un enorme successo: lo show ha preso di mira volti noti della tv italiana per metterli alla prova con scherzi davvero assurdi! L’ultima edizione è andata in onda nel 2018 con Paolo Bonolis al timone: si vocifera che lo show d’intrattenimento ma soprattutto super comico sta per tornare su Canale 5 con nuovi protagonisti e scherzi. Quando? TvBlog ha lanciato l’indiscrezione che Scherzi A Parte potrebbe tornare a dicembre, ‘in odor di strenne natalizie’, dopo il termine del Grande Fratello VIP 5. Ma chi ci sarà al timone? Arriva una nuova notizia, davvero incredibile, che riguarda proprio i prossimi conduttori dello show! Curiosi? Vi sveliamo subito di chi si tratta…

Scherzi A Parte, annuncio a sorpresa: al timone dello show potrebbero esserci proprio loro

Scherzi a Parte dovrebbe tornare a dicembre con una nuova ed esilarante edizione tutta da ridere! Chi condurrà lo show? Il settimanale Chi lancia l’indiscrezione che saranno Pio e Amedeo i prossimi a presentare il tanto amato programma che ha come protagonisti personaggi noti vittime di scherzi assurdi! “I comici foggiani Pio e Amedeo, scoperti e lanciati da Maria De Filippi, forti di un contratto che garantiva la messa in onda di un programma tutto loro, potrebbero condurre Scherzi a parte. In questi giorni la produzione sta realizzando gli scherzi che andranno in onda nella prossima edizione. Ma che fine ha fatto Paolo Bonolis, che ha presentato la scorsa stagione? C’è forse maretta in Mediaset con il conduttore dei record?” si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Beh, una sorpresa a dir poco sconvolgente: sicuramente con la loro simpatia il famoso duo comico darà un tocco in più allo show più divertente per gli italiani!