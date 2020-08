Ormai da anni, Stefano De Martino ha lasciato Amici e Mediaset: il motivo di tale gesto è stato svelato soltanto adesso da Maurizio Costanzo.

L’immensa carriera di Stefano De Martino, lo sappiamo, è partita proprio da lì: da Mediaset ed, in particolare, ad Amici. Presentatosi al famoso talent di Maria De Filippi come ballerino, in un vero e proprio batter baleno, l’ex marito di Belen Rodriguez ha cavalcato l’onda del successo. Seppure non sia riuscito ad aggiudicarsi il titolo da vincitore, perché quell’anno trionfò la grande Emma Marrone, Stefano ha lasciato un vero e proprio segno nel programma. Tanto che, qualche anno dopo, vi è ritornato in qualità di ballerino professionista. Ed, in seguito, conduttore della striscia quotidiana su Real Time. Insomma, ne ha fatta di carriera su Canale 5. Eppure, da circa un paio di anni, il bel De Martino è sui canali ‘concorrenti’. Per quale motivo? Ecco. A rivelare ogni cosa è stato Maurizio Costanzo, marito di Maria De Filippi. In una sua recente intervista per il settimanale ‘Nuovo’, la colonna portante della televisione italiana si è lasciato andare ad una ‘clamorosa’ rivelazione sul ballerino napoletano. Ecco di che cosa si tratta.

Stefano De Martino, perché ha lasciato da Amici: la rivelazione di Costanzo

Dopo aver iniziato a muovere i primi passi nel mondo della televisione grazie ad Amici e a Canale 5, da circa un paio di anni, Stefano De Martino è diventato il volto fisso dei canali Rai. Dapprima al timone de ‘La Notte della Taranta’, il ‘Festival di Castrocaro’ ed, in seguito, di ‘Made in Sud’ e ‘Stasera tutto è possibile’, l’ex marito di Belen Rodriguez è diventata una vera e propria presenza fissa sulla diretta concorrente Mediaset. Ecco, ma a distanza di anni, siete curiosi di sapere perché Stefano ha lasciato l’azienda di Berlusconi? A rivelare ogni cosa è stato Maurizio Costanzo. In una sua recente intervista per il settimanale ‘Nuovo’, il marito di Maria De Filippi ha rivelato un’importante aneddoto sull’addio di De Martino a Canale 5.

‘Non è un peccato che Stefano non lavori più con Maria De Filippi’, recita la domanda posta a Maurizio Costanzo. Immediata e precisa è stata la risposta del conduttore.’Evidentemente lei non aveva nulla da offrirgli’, ha spiegato Costanzo alle pagine del settimanale ‘Nuovo’. Concordando, tra l’altro, la scelta di Stefano ad accettare il suo passaggio in Rai.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui