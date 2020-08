Uomini e Donne, un’ex tronista amatissima dal pubblico è incinta per la seconda volta? Non ci sono dubbi… le parole della donna vi aspettano nell’articolo

Si sa ‘Uomini e Donne’ è tra i programmi più seguiti di sempre della televisione Italiana e non ci sono dubbi, sebbene molte volte ci siamo trovati di fronte a coppie che non sono durate neanche 10 giorni, in altri casi abbiamo assistito alla nascita di coppe solide, che stanno insieme da molti anni e che nel corso del tempo si sono legate in matrimonio o hanno messo su famiglia. E’ il caso di Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo, o di Alessia Cammarota e Aldo Palmieri o ancora di Beatrice Valli e Marco Fantini. Queste coppie ci hanno fatto emozionare, tenere il fiato sospeso e sognare il gran finale. Ognuna di queste coppie non solo ci ha fatto sognare, ma ha anche dovuto affrontare prove non facili, come la maggior parte delle persone normale d’altronde.

Uomini e Donne, ex tronista incinta per la seconda volta? Non ci sono dubbi…

Alcune di queste una volta usciti dagli studi Elios di Uomini e Donne hanno preso parte ad altri progetti televisivi, altre invece no, vivendo il loro amore con più discrezione. Ci sono alcuni che hanno già più figli e la famiglia è già abbastanza allargati, altre invece che hanno accolto da poco il primogenito o la primogenita. C’è da dire che proprio una di queste coppie ha da poco festeggiato il primo compleanno del primogenito e potrebbe essere già in attesa del secondo bebè. Stiamo parlando di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione che stamattina hanno pubblicato delle stories sul loro account ufficiale Instagram, di tutto dire.

In particolar modo la modella e influencer partenopea ha pubblicato delle Instagram Stories in cui appare in macchina diretta verso la clinica presso cui ha dato alla luce Domenico. La donna ha spiegato che come da prassi, dopo il parto è normale recarsi più frequentemente in strutture attrezzate o dal proprio ginecologo di fiducia per potersi visitare. La donna ha spiegato di aver effettuato l’ultima visita prima della fine dell’allattamento, motivo per cui adesso è il caso di ripetere il controllo. Al giorno d’oggi la prevenzione non è mai troppa! Arrivata dal ginecologo per il Pap Test lo specialista saluta i followers della donna ed esordisce dicendo che ora la donna è pronta per avere il suo secondo figlio. La donna è scoppiata a ridere imbarazzata, senza né smentire, né confermare, quindi per avere notizie più certe dovremmo aspettare ancora un po’!