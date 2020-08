Wanda Nara in piscina: selfie ‘bollente’, il riflesso dello specchio mostra il lato B della splendida argentina.

Basta poco a Wanda Nara per fare impazzire i suoi numerosissimi followers di Instagram. La bellissima moglie di Mauro Icardi, infatti, è solita condividere sui social scatti e video delle sue giornate. E, soprattutto in questo periodo, l’argentina si mostra spesso e volentieri in costume. È successo anche poco fa, quando Wanda ha postato un selfie che non è passato affatto inosservato. Un selfie davvero ‘particolare’: in primo piano c’è il viso della Nara, ma è lo sfondo dello scatto a catturare l’attenzione. Il riflesso dello specchio, infatti, mostra il lato b della splendida argentina. Uno scatto che, inevitabilmente, ha infiammato Instagram. Diamo un’occhiata.

Di selfie Wanda Nara ne condivide un bel po’ nel corso delle sue giornate. Ma l’ultimo apparso sul suo profilo Instagram è davvero ‘particolare’. La bellissima moglie di Icardi ha incantato i followers con uno scatto in cui, nel riflesso dello specchio, apparse schiena e lato b. L’argentina, reduce dall’esperienza come opinionista al GF Vip 4, indossa un costume fucsia che valorizza a pieno il suo fisico scultoreo. Insomma, come accade sempre quando si tratta della Nara, il post è stato letteralmente invaso dai likes e i commenti dei fan. Commenti ricchi di complimenti per Lady Icardi. Ecco lo scatto che ha infiammato i social:

Eh si, ve lo avevamo detto: passare inosservata era davvero difficile per la Nara. Al momento dello scatto, Wanda si trova in piscina, nella sua meravigliosa casa a Parigi. E voi, cosa aspettate a seguire le ‘avventure social’ della bellissima moglie del Psg? Non ve ne pentirete!