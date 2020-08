La cantante Ana Mena è incontenibile, costume striminzito e lato B in primo piano: il bagno in piscina è davvero ‘bollente’, vediamo insieme le foto

Ana Mena è certamente una delle cantanti più in voga in questo momento, che al momento sta spopolando in tutto il mondo con le sue super collaborazioni con Rocco Hunt e Fred De Palma. In molti la ricorderanno per la sua partecipazione ai programmi Disney su Disney Channel. Dopo il suo esordio come stellina del famoso canale per ragazzi Ana Mena si è lanciata nel mondo della musica e bisogna dire che oltre ad avere un enorme talento è anche una ragazza da una certa presenza scenica. C’è da dire infatti che nei videoclip musicali in cui appare, la sua figura è certamente d’effetto facendo impazzire tutti i suoi fan. Sempre alla moda, biondissima e super sensuale, Ana Mena è un’esplosione di charme…

Ana Mena, costume striminzito e lato B in primo piano: il bagno in piscina è ‘bollente’

Ana Mena sa certamente come attirare l’attenzione su di se e non fa nulla per distogliere l’attenzione dei suoi followers che sono quasi 700 mila. La cantante sul suo profilo social Instagram pubblica ogni giorno scatti bollenti della sua vita quotidiana. E’ facile infatti poter trovare sul suo profilo delle foto di lei in lingerie osé o in costume o addirittura senza vestiti. La ragazza è un vero e proprio concentrato di charme e sensualità e pare proprio esserne consapevole. Vi invitiamo ad andare sul suo profilo social per poterla seguire e spulciare tra le sue fotografie. Siamo certi che non rimarrete a bocca asciutta.

Qualche giorno fa la ragazza ha deciso di alzare la temperatura della sua piscina facendo un bel bagno con un costume davvero mini. Lo scatto bollente è piaciuto moltissimo ai suoi followers che si sono scatenati sotto la foto con like e commenti super positivi. La ragazza indossava un bellissimo bikini due pezzi, il pezzo di sopra a triangolo preformato color mattone e il pezzo di sotto è uno slip modello brasiliana nero con i laccetti laterali. Inutile dirvi che ovviamente il lato b in bella mostra ha fatto impazzire i fan della cantante che non si sono certamente sprecati con i commenti di apprezzamento. Detto ciò non possiamo che farle anche noi i nostri complimenti più sentiti!