Avevate mai visto questa bellissima ragazza? E’ la figlia di un cantante amatissimo dagli italiani e della sua ex moglie, scopriamo insieme di chi si tratta

Bellissima, laureata e molto social. Lei è la figlia di un cantante amatissimo dagli italiani che nel corso degli anni ha fatto innamorare con la sua musica e la sua simpatia. Basti pensare che oltre a cantare le sue canzoni famose in tutto il mondo, negli ultimi anni si è dedicato anche alla televisione, conducendo diversi programmi con alcune conduttrici di grande rilievo. C’è da dire tra l’altro che è stato anche al centro delle cronache rosa dei principali siti di gossip del Paese, per la sua relazione finita con la storica compagna. I due da tempo sembravano aver ritrovato la serenità, cosa che però non è durata molto. Prima di questo grande amore però l’uomo ha avuto un’altra donna nella sua vita, che gli ha regalato la gioia di essere padre per ben tre volte e proprio dall’amore con questa donna è nata la bellissima Ilaria… Forse avete capito di chi stiamo parlando…

Avevate mai visto questa bellissima ragazza? E’ la figlia di un cantante amatissimo dagli italiani

Ebbene si, penso proprio che abbiate capito, stiamo parlando di Gigi D’Alessio e la sua splendida figlia Ilaria D’Alessio. Ilaria D’Alessio è invece la secondogenita del cantante ed è nata nel 1992, ha quindi 28 anni. Non sappiamo dirvi attualmente cosa faccia Ilaria nella vita, ma sappiamo che si è laureata da un anno circa all’università La Sapienza di Roma. Ilaria è legatissima al papà e alla mamma, come si può ben vedere dalle sue foto profilo su Instagram e ha uno splendido rapporto anche con il fratellino Andrea, nato dall’amore di D’Alessio con Anna Tatangelo.

Ilaria D’Alessio somiglia moltissimo a sua madre, da lei ha preso tutti i tratti somatici, i capelli bruni, gli occhi da cerbiatta e il sorriso smagliante. L’unica figlia di D’Alessio non ha proprio nulla da invidiare alle modelle delle riviste patinate, anzi, ha un fisico davvero invidiabile. Sui social è seguita da circa 30 mila followers e le piace condividere con loro scene della sua vita quotidiana, la famiglia, i traguardi Universitari e ancora moltissimo altro. Ultimamente complice la bella stagione Ilaria sta pubblicando moltissimi scatti in costume da bagno e in vacanza. Che splendida ragazza! Ovviamente vi consigliamo di dare uno sguardo al suo profilo Instagram Ufficiale per capire meglio di cosa vi stavamo parlando prima.