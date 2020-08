Belen Rodriguez, balletto scatenato sul tavolo: ripresa dal basso, l”incidente’ col vestito è inevitabile, video imperdibile nelle storie Instagram della showgirl.

Belen Rodriguez è sempre sotto i riflettori, sia per il suo lavoro che per la sua vita privata. La showgirl argentina è senza alcun dubbio uno dei personaggi più seguiti e amati del mondo dello spettacolo e ha sempre fatto parlare molto di sé, in particolare nell’ultimo periodo, caratterizzato dalla separazione da Stefano De Martino. I due si sono lasciati dopo circa un anno dal loro ritorno di fiamma e il gossip su di loro si è letteralmente scatenato, tra presunti tradimenti e nuovi flirt. Belen è stata paparazzata con l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi, ma la loro storia sembra essere già naufragata. Ora Belen sta cercando di trascorrere l’estate in maniera serena e spensierata, circondata dall’affetto di familiari e amici. Sempre presente al suo fianco Mattia Ferrari, che nelle ultime storie Instagram ha ripreso l’argentina mentre si scatenava in un seducente balletto sul tavolo. Il video di Belen è assolutamente imperdibile, anche perché il suo amico l’ha ripresa dal basso e l”incidente’ col vestito è stato davvero inevitabile!

Belen Rodriguez sa sempre come far impazzire i suoi fan. Bellissima e seducente come poche, la showgirl e conduttrice argentina è costantemente presente e attiva sul suo profilo Instagram, dove condivide ogni momento della sua vita quotidiana e del suo lavoro. E’ un’estate molto particolare per lei, a causa della separazione dal marito Stefano De Martino e di tutti i gossip che hanno seguito la notizia. Ora Belu è in vacanza con degli amici e si sta dividendo tra meritato relax e divertimento. Nelle sue ultime storie Instagram è apparso un video davvero imperdibile, nel quale la Rodriguez è stata ripresa mentre si esibiva in un balletto scatenato e super seducente sul tavolo. Le immagini sono davvero mozzafiato, perché Belen si muove in maniera sinuosa, mostrando le sue curve da capogiro, ma soprattutto ha un vestito con uno spacco profondissimo sul davanti, che mentre lei balla si apre inevitabilmente, mostrano quasi la sua biancheria. Tra l’altro Belen viene ripresa dal basso, per cui l”incidente’ col vestito è davvero impossibile da evitare.

“La mia loca”, ha scritto Mattia Ferrari, che ha probabilmente girato il video di Belen, regalando così attimi di estasi e meraviglia ai tantissimi fan della conduttrice.