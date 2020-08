Federica Nargi, è possibile allenare gambe e glutei direttamente dalle vostre case? Assolutamente si, ma ecco cosa non deve mai mancare.

Dispensatrice della vera e propria bellezza tutta al naturale, Federica Nargi è una dell’ex veline di Striscia la Notizia che ancora adesso, seppure abbia deciso di dedicarsi interamente alla sua famiglia, riscuote un successo davvero incredibile. Possiamo, infatti, la vera e propria celebrità Instagram. Perché p proprio sul suo canale social ufficiale che la compagna di Alessandro Matri, oltre a decantare di un numero di followers davvero smisurato, è sempre molto attiva. E dedita a rendere partecipi i suoi sostenitori di tutto quanto le accade. Non soltanto, quindi, splendidi scatti fotografici o, addirittura, incantevoli ritratti di famiglia, ma anche veri e propri attimi di vita quotidiana. È proprio per questo motivo che, nei giorni scorsi, la Nargi non ha potuto fare a meno di condividere alcuni esercizi super utilissimi per allenare gambe e glutei direttamente tra le mura della sua casa. Attualmente, infatti, Federica è in vacanza a Formentera. Eppure, non perde l’occasione di poter allenarsi. La domanda, però, che vi poniamo è un’altra: siete curiosi di sapere com’è possibile tenere in forma il Lato B senza andare in palestra? Tranquilli, ci pensiamo noi ad esaudire il vostro desiderio. Vediamo molto più da vicino questo semplicissimo allenamento. E, soprattutto, vediamo dettagliatamente cosa non deve mai mancare.

Federica Nargi, come allenare gambe e glutei a casa: il ‘segreto’ è tutto lì

Siamo in piena estate. E, si sa, sono davvero pochissime le palestre che, nel mese di Agosto, sono aperte al pubblico. Tuttavia, siete degli amanti dello sport e non volete mai staccarvi dai vostri esercizi? Tranquilli, non è detto che, in mancanza di palestre, voi non possiate allenarvi. In questo breve articolo, infatti, vi mostriamo come è possibile allenare gambe e glutei direttamente tra le mura della vostra casa. Ad averci ispirato, è stata Federica Nargi. Che, proprio alcuni giorni fa, ha voluto mostrare ai suoi sostenitori il suo classico allenamento. Volete prendere spunto anche voi? Tranquilli, ecco tutti gli esercizi utili:

Il primo esercizio consiste nell’applicare uno squat, la posizione da adottare è sempre la stessa, fate attenzione. Soltanto che, nella variante messa in pratica dalla bellissima Federica Nargi, le gambe sono leggermente più strette rispetto alla posizione ‘classica’. Ma non solo. Dopo aver applicato un piccolo squat, fate un piccolo passo laterale: estendete dapprima la gamba sinistra verso l’esterno ed, in seguito, quella destra sempre verso il suo esterno. Badate bene, nel mentre estendete la gambe verso fuori, la vostra posizione è sempre quella dello squat. Una volta fatto questo, vi potete estendere regolarmente. Ripetete queste tre posizioni per circa un minuto;

Il secondo esercizio, badate bene, consiste nella stessa ed identica posizione del primo e, quindi, dello squat a gambe strette. Soltanto che c’è una piccola modifica: dovrete fare dei piccoli passi laterali. Dapprima a sinistra ed, in seguito, a destra. Anche in questo caso, svolgete l’esercizio per circa un minuto;

Il terzo esercizio è il classico ponte isometrico. Stendetevi su di un tappetino, puntate bene i talloni a terra ed alzate il bacino. Fate attenzione, stringete i vostri glutei.

Siete riusciti a resistere un minuto nella posizione precedente? Bene, così come avete fatto nel primo esercizio, in questo estendete verso l’esterno dapprima la gamba sinistra ed, in seguito, la gamba destra;

Nell’ultimo esercizio, invece, restate sempre distesi sul tappetino. Allungate verso l’alto la gamba sinistra ed iniziate ad inarcare verso l’alto il bacino. Una volta fatto questo movimento per circa sessanta secondi, fate la stessa cosa con la gamba destra.

Insomma, in questo modo vi abbiamo descritto un semplicissimo allenamento utile per i vostri glutei e gambe da poter svolgere direttamente nelle vostre cose. Cosa non deve mai mancare? Ovviamente, tanta buona volontà e resistenza fisica, ma soprattutto due elementi indispensabili: il tappetino per potervi sdraiarvi ed, infine, le bande elastiche. Esse limiteranno il vostro movimento, ma vi renderanno davvero fantastiche. Ne è la testimonianza Federica Nargi, no?

