Giulia De Lellis, su Instagram spunta il commento della mamma di Andrea Damante: ecco le sue parole inaspettate, tutti i dettagli.

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono finiti sotto i riflettori nell’ultimo periodo a causa delle voci su una presunta crisi che starebbero vivendo. I due, che fino a qualche settimana fa si mostravano felici e sorridenti insieme in vacanza, negli ultimi giorni sono apparsi sempre meno insieme, cosa che ha subito fatto scattare il campanello d’allarme per i loro fan, che hanno temuto una nuova rottura. Per ora, però, non ci sono state particolari conferme in merito alla situazione tra i due. Giulia ha spiegato in alcune storie Instagram che lei e Andrea stanno vivendo un momento particolare e che sono un po’ giù, ma non è scesa nel dettaglio di quello che sta accandendo nella loro relazione. Mentre il mondo del gossip e i fan della coppia attendono aggiornamenti e risposte dai diretti interessati, poco fa sul profilo Instagram di Giulia è apparso un commento decisamente inaspettato. La mamma di Andrea, infatti, ha scritto qualcosa sotto l’ultimo post dell’influencer. Siete curiosi di scoprire le sue parole? Bene, eccovi accontentati!

Giulia De Lellis, spunta il commento della mamma di Damante: ecco le sue parole inaspettate su Instagram

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono senza dubbio una delle coppie del momento. Il loro ritorno di fiamma, ufficializzato durante il lockdown, ha fatto impazzire i loro fan. Ora, però, secondo alcuni, i due sarebbero in crisi, anche se da parte loro non ci sono state parole chiare in merito. Quello che è certo, è che la coppia non si vede più insieme da qualche giorno. Mentre tutti attendono chiarezza e conferme, su Instagram è spuntato poco fa un commento della mamma di Damante, che è intervenuta sotto l’ultimo post pubblicato da Giulia. L’influencer ha condiviso una sua foto, uno scatto in cui è davvero incantevole con addosso un abito bianco: “Questo verrà via con me. Il vostro preferito”, ha scritto la De Lellis nella didascalia del suo post.

Uno dei primi commenti spuntati è proprio quello della ‘suocera’, che non è certo passato inosservato ed è giunto davvero inaspettato, soprattutto se si pensa al momento che Giulia e Andrea stanno attraversando.

“Bellissima come sempre”, ha scritto la signora Valentina, che ha dimostrato con queste poche parole di essere sempre legata a Giulia e di fare il tifo per lei. Siete contenti?