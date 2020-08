‘Innamorato pazzo’, storico film con Adriano Celentano: scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla location del successo anni ’80

Che Adriano Celentano sia una delle istituzioni della nostra stria musicale e cinematografica era già risaputo. Un’artista a tutto tondo che ha sempre fatto parlare di se, sin dal suo esordio. Si può dire che quella di Adriano Celentano è quasi una figura mitologica qui nel Bel Paese e che sono milioni i suoi fan in Italia e nel Mondo, si perché la sua fama è globale e non ce ne stupiamo affatto. Tra i suoi film cult c’è sicuramente ‘Innamorato pazzo’ che negli anni ottanta fece discutere e appassionare milioni di Italiani nel mondo. Il suo modo irriverente e magistrale di recitare lo hanno reso una vera e propria icona nel mondo dello spettacolo.

‘Innamorato pazzo’ con Celentano: tutto quello che c’è da sapere sulla location

Adriano è stato protagonista dell’iconico film Innamorato pazzo, che in moltissimi ricorderanno e che moltissimi certamente amano.

Trama:

Cristina è la principessa del piccolo regno di Saint Tulipe ed è in visita di Stato nella Capitale, a Roma, con tutta la sua famiglia reale. In pochi sanno che la famiglia reale ha però problemi economici, sono infatti a corto di soldi e hanno un disperato bisogno di 50 miliardi di lire. Cristina si presenta come una principessa annoiata e ribelle che si allontana di nascosto dalla villa in cui alloggia e decide di farsi un giro per Roma. Tra le vie della Capitale decide di prendere un bus e proprio qui incontra chi le cambierà la vita. E’ un folle e simpatico conducente romano di nome Barnaba Cecchini.

La principessa Cristina è interpretata da una meravigliosa Ornella Muti, mentre l’autista Barnaba dal magistrale Adriano Celentano.

Location:

Il film è ambientato quasi interamente a Roma, ma la maggior parte delle scene sono state girate altrove. Quella che nel film è l’Ambasciata di Saint Tuilipe è in realtà Villa Olmo a Como e si trova proprio sul Lago. Ovviamente il Lago nelle riprese del film non viene mai inquadrato. L’esterno della casa di Barnaba si trova invece a Milano, mentre il cortile all’interno della casa è a Roma. A Milano c’è anche il deposito dell’ATM che viene presentato come quello dell’ATAC di Roma. Poi ovviamente ci sono luoghi importanti e simbolo della Capitale, quali i Fori Romani con i resti della Basilica di Santa Giulia.