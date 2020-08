Raffaella Fico ripresa di spalle, il costume è minuscolo: “My sunset”, panorama e lato B mozzafiato, il post pubblicato su Instagram manda in delirio i followers.

Raffaella Fico non ha certo bisogno di presentazioni! Protagonista del Grande Fratello nel 2008, è diventata nel tempo una showgirl e modella di successo e ha fatto spesso parlare di sé per la sua vita sentimentale. Oggi, inoltre, ha un grande seguito anche sui social. Il suo profilo Instagram conta oltre 500mila followers, che lei delizia costantemente con le foto che pubblica, molte delle quali mettono ben in evidenza la sua bellezza mozzafiato. Mora, occhi scuri e dalla folta chioma riccia, Raffaella è davveroo splendida e non ha problemi a mostrare il suo fisico e le sue forme da capogiro anche sui social, facendo impazzire i suoi fan. Poco fa, ad esempio, ha letteralmente lasciato tutti senza fiato con uno scatto in cui viene ripresa di spalle e mostra in primo piano il suo perfetto lato B. Siete curiosi di vederlo? Continuate a leggere e lo troverete!

Raffaella Fico ripresa di spalle con un costume minuscolo: lato B e panorama mozzafiato, followers in delirio

Raffaella Fico sa sempre come far impazzire i suoi followers. L’ex gieffina, infatti, pubblica spesso e volentieri scatti e video da far girare la testa, in cui mette in mostra il suo corpo esplosivo e tutto il suo fascino tipicamente mediterraneo. Raffaella, infatti, è davvero splendida, c’è poco da dire! Poco fa, ad esempio ha letteralmente tolto il fiato a tutti i suoi followers con due scatti super seducenti. La showgirl napoletana è in vacanza a Mykonos e si è fatta fotografare di spalle con un costume davvero minuscolo, che a stento copre le sue forme da capogiro. Nella foto in questione, Raffaella è seduta su un divanetto e viene immortalata di spalle mentre guarda incantata il bellissimo tramonto: “My sunset”, ha scritto infatti nella didascalia dello scatto, facendo riferimento al meraviglioso panorama che si estende davanti ai suoi occhi. La maggior parte dei followers, però, sarà certamente rimasta incantata da un altro ‘panorama’, ovvero il lato B mozzafiato dell’ex gieffina.

Inutile dire, infatti, che il post ha scatenato i like e i commenti dei fan della Fico, rimasti incantati dalla sua bellezza. Del resto, è davvero impossibile dar loro torto!