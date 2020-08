Romina Power straziata dal dolore su Instagram: “Preghiamo”

Romina Power, il dolore per il Libano e per Beirut in un post di Facebook: tutto il cordoglio dell’ex moglie di Al Bano.

L’ex moglie di Al Bano, Romina Power, sta vivendo un momento non facile. Al di là della separazione ormai ufficiale e assodata dall’ex compagno, la donna è finita al centro del gossip per un presunto flirt con un nuovo amore (subito smentito dalla cantante stessa), poi dal dolore per la perdita della sorella Taryn e ora a sconvolgerla emotivamente, è arrivata anche la tragica notizia dell’esplosione in Libano a Beirut.

Romina Power, il dolore per Beirut

Sebbene Romina, fortunatamente, non avesse parenti o amici dove c’è stata la tremenda esplosione, è stato comunque un momento sconvolgente per tutti. C’è chi, a livello emotivo, lo ha paragonato all’11 settembre, chi invece è ancora fortemente scosso da quelle immagini che hanno documentato momenti di morte e di dolore senza fine. Anche Romina Power si è così unita alle preghiere per questo terribile fatto. L’ex di Al Bano Carrisi ha infatti condiviso su social un pensiero per tutte le vittime di questa terribile tragedia. La donna ha condiviso così una foto con in primo piano una bandiera del Libano. A corredo dell’immagine le parole semplici, ma sentite: “Preghiamo per Beirut”.

Il lutto di Romina Power per la scomparsa della sorella Taryn

Come abbiamo accennato in precedenza, gli ultimi mesi di Romina non sono stati molto semplici. La scomparsa a fine giugno della sorella Taryn è stata infatti un duro colpo. La donna, affetta da un rara forma di leucemia, aveva condiviso con la Power moltissimi momenti di vita, anche difficili. A cominciare dal divorzio del genitori nel 1956 e il conseguente trasferimento in Messico, la morte del padre dopo due anni e i continui trasferimenti in giro per il mondo da ragazze.

Taryn visse nel Wisconsin fino ai 66 anni quando scomparve. In vita ha fatto l’attrice, recitando però solo in otto film. Negli anni ’90 si dedicò alla famiglia e lavorò come insegnante.