Cristiano Ronaldo ha comprato una Bugatti Centodieci da 8 milioni di dollari: le caratteristiche e l’occasione speciale.

Cristiano Ronaldo, lo sappiamo, sicuramente non ha problemi economici. Il calciatore, considerato tra i più forti del mondo, ha pensato quindi di farsi un regalo molto costoso: la Bugatti Centodieci, considerata l’auto più costosa al mondo. Cr7 è un calciatore amatissimo e il suo stipendio fa invidia a tutti. Cifre da capogiro si aggiungono ogni giorno al suo conto in banca e quindi, se l’idea di spendere 8 milioni di euro per un’auto per noi è qualcosa di impensabile, per lui invece non è niente di speciale.

Cristiano Ronaldo e la Bugatti Centodieci

La Bugatti Centodieci, l’auto che si è regalato Cristiano Ronaldo, come abbiamo detto, ha un costo folle. Si parla di 8 milioni di euro e, da molti, è considerata come l’auto più costosa del mondo. Non stentiamo a crederci, anche perché pare che sarà prodotta solo in 10 esemplari. Inoltre, per guidarla, Ronaldo dovrà aspettare ancora un anno, perché arriverà sul mercato nel 2021. Poco importa, il giocatore della Juventus ha già un gigantesco parco auto e quindi, attendere per questa non sarà così una sofferenza.

La decisione di acquistare quest’auto è arrivata come festeggiamento e celebrazione del suo secondo Scudetto da quando è in Italia. Questa è la sua terza Bugatti, dopo la Veyron Grand Sport Vitesse e la Chiron. Inoltre, secondo i rumors, pare che anche la sua nuova Centodieci sarà personalizzata, come le altre, con il logo di CR7 sul poggiatesta.

Cosa rende così speciale questa Bugatti?

Ma perché quest’auto è così speciale? Pare che sarà un omaggio alla EB110. Come riporta Fanpage infatti pare che ci sia un chiaro rimando ai tratti stilistici di questa Bugatti come le prese d’aria tondeggianti di fianco al montante posteriore. Inoltre, per quanto riguarda il motore, monta uno Chiron a sedici cilindri, ma con una potenza che è stata aumentata di molto e ha una accelerazione da zero a 100 in 2,4 secondi permettendo di arrivare anche a 380 chilometri orari. Diciamo che magari la velocità massima si potrà raggiungere solo in pista, ma è sicuramente un quid in più che fa gola al campione della Juve.

L’importante partita della Juve di questa sera

La passione di Cristiano Ronaldo per le auto e per le Bugatti è quindi ormai diventata nota a tutti e, anche se dovrà aspettare il 2021 per guidarla, diciamo che ne varrà assolutamente la pena. Intanto CR7 si sta concentrando per la partita di questa sera che decreterà la permanenza o meno nella Champions League della Juve che si sfiderà con l’Olympique Lione.