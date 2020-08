Roshanda, Brandi e Clarence Perrio Vite al Limite: la famiglia da una tonnellata

Come stanno Roshanda, Brandi e Clarence di Vite al Limite oggi? Cosa sappiamo sulla famiglia da una tonnellata?

Vite al Limite è un programma che racconta la vita di pazienti obesi e, spesso, capita che i protagonisti siano anche membri della stessa famiglia, come è successo con Roshanda, Brandi e Clarence Perrio conosciuti anche come la Famiglia da Una Tonnellata. Già, perché il loro peso complessivo sfiorava proprio la tonnellata con circa 300 chili a testa. Una cifra da capogiro, ma come stanno oggi?

La storia di Roshanda, Brandi e Clarence

All’inizio del loro viaggio i Perrio avevano un’età media di 30 anni e il loro peso era di circa 300 chili a testa. I tre fratelli, quando i loro genitori si sono separati hanno iniziato a fare ciò che gli pareva con il cibo, con la conseguenza di essersi gettati a capofitto nel cibo spazzatura. Nessuno gli vietava niente e così già al liceo avevano sforato l’obesità. Così hanno deciso di rivolgersi al Dottor Nowzaradan che, preoccupato per il peso di tutti e tre, decise di ricoverarli subito in ospedale per fargli perdere un po’ di peso da subito.

La famiglia Perrio di Vite al Limite

Successivamente è arrivato il momento del trasferimento a Houston per seguire da casa la dieta e mostrare al Dottor Nowzaradan che avevano le carte in regola per rimanere nel programma e per sottoporsi all’intervento di chirurgia bariatrica. Il percorso è stato piuttosto tormentato, ma alla fine ce l’hanno fatto e hanno perso abbastanza peso prima di essere accettati per l’operazione di perdita di peso.

Come stanno oggi?

Oggi Roshanda, Clarence e Brandi hanno continuato a perdere peso, ma in modo autonomo. Clarence ha lasciato il programma e ha perso quasi 100 chili ancora dopo il programma. Dai social però, che usa pochissimo, non abbiamo molte novità, Brandi invece ha lasciato il programma per concentrarsi sulla musica e la sua carriera, ma dopo aver detto addio al Dottor Nowzaradan ha ripreso peso anche se non tanto quanto prima.

Roshanda ha continuato invece il percorso di dimagrimento del Dottor Now e di Vite al Limite, ma sembra che la sua vita abbia avuto una svolta religiosa molto forte e potente.