Sabrina Salerno: il costume mette in risalto le forme, ma c’è un dettaglio che non sfugge ai followers di Instagram; lo avete notato anche voi?

Lei è stata una vera e propria icona nei mitici anni ’80. Parliamo di Sabrina Salerno, la splendida cantante e showgirl genovese, divenuta celebre grazie a Claudio Cecchetto. La sua carriera è stata ricca di successi, che l’hanno resa nota in tutta Europa: il suo singolo Boys raggiunse il terzo posto nella classifica britannica; qualcosa che in pochissimi italiani erano riusciti ad ottenere. Ma, oltre al talento, Sabrina è entrata nel cuore dei fan anche grazie alla sua straordinaria bellezza. Una bellezza naturale, con curve da capogiro: la Salerno ha una vera e propria schiera di fan. Che continuano a seguirla su Instagram! Proprio così, la splendida showgirl è molto attiva sui social: il suo profilo ufficiale conta ben 570 mila followers. Ed è proprio lì che, qualche ora fa, è apparso uno scatto che non è passato inosservato. Un selfie in costume, che mette in risalto le generose forme della showgirl. Bellissima come sempre, ma a colpire i fan è stato un ‘dettaglio’ in particolare. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo sveliamo subito!

Seguici anche sul nostro profilo Instagram —> CLICCA QUI!

Sabrina Salerno: il costume mette in risalto le forme, ma tutti notano un dettaglio; voi lo avete visto?

Passa il tempo, ma Sabrina Salerno mai. La splendida icona degli anni ’80 è ancora oggi una delle donne più apprezzate dagli italiani. Basta dare un’occhiata al suo profilo Instagram per scoprirlo. Una valanga di likes, cuori e complimenti invadono gli scatti pubblicati dalla genovese. Come è accaduto con l’ultimo selfie condiviso da Sabrina, proprio qualche ora fa. La Salerno indossa un costume nero che lascia poco spazio all’immaginazione. Date un’occhiata:

Eh si, ve lo avevamo detto! Sabrina è splendida nell’ultima foto condivisa sui social. Anche perché c’è un dettaglio che non è sfuggito ai fan: la showgirl è senza trucco. Una versione acqua e sapone che convince i fan. Ecco uno dei tanti commenti apparsi sotto il post:

Una pioggia di complimenti e messaggi di affetto ha invaso Sabrina, che si conferma una delle showgirl più amate di sempre. E voi, cosa aspettate a seguirla sul suo profilo ufficiale di Instagram? Basta un clic, non ve ne pentirete!