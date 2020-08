Sarah Altobello fa impazzire Instagram: via il costume, la mano non copre tutto nello scatto pubblicato su Instagram.

L’abbiamo conosciuta bene grazie alla partecipazione all’edizione del 2019 de L’isola dei famosi. Parliamo di Sarah Altobello, la simpaticissima pugliese, nota anche per essere la sosia di Melania Trump. Oggi, la showgirl è spesso in tv come opinionista in numerosi programmi, ma è sui social che è una vera e propria star. Il profilo ufficiale Instagram di Sarah conta ben 248 mila followers ed è proprio lì che, qualche giorno fa, è apparso uno scatto che ha lasciato i fan senza parole. La bellissima pugliese infiamma Instagram con una foto in cui non indossa la parte superiore del bikini: si copre con le mani, ma il risultato è comunque ‘bollente’! Diamo un’occhiata.

Sarah Altobello fa impazzire Instagram: via il costume, si copre con le mani ma lo scatto è ‘rovente’

Uno scatto che ha letteralmente infiammato i followers, quello pubblicato da Sarah Altobello sul sul profilo Instagram. Qualche giorno fa, la bellissima pugliese ha condiviso con i fan una foto in cui non indossa la parte superiore del costume. Si copre con la mano, ma le sue forme mozzafiato non passano inosservate, boom di likes e commenti per il post. Guardare per credere:

Eh si, ve lo avevamo detto! Sarah ha alzato la temperatura sui social condividendo questo scatto coi suoi fan. Uno scatto che, in pochissimo tempo, ha ottenuto il pieno di commenti, tutti ricchi di complimenti per l’ex naufraga de L’isola dei famosi. E voi, cosa aspettate a seguirla sui social? Oltre ad essere bellissima, Sarah è un vulcano di simpatia: non ve ne pentirete!